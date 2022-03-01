عميد المعهد القومي للمسالك: "البول" أول علامة لمرض الكلى.. فيديو

قال الدكتور محمد صلاح الدين عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، أن تحليل البول مهم ويعتبر أول علامات المشاكل التي تظهر في الكلى، مؤكدا أن البول يجب أن يكون له كثافة معينة ولون معين وتكون عدد كرات الدم الحمراء بعدد معين.

وأضاف صلاح الدين خلال لقائه في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، إنه بعد عمل تحليل للبول إذا ظهر به أى اختلاف في الأمور السابقة، يجب الذهاب على الفور إلى الطبيب لأن هذا يعني أن هناك خطورة ومشاكل علي الكلي.

وأوضح صلاح الدين، إن كشف أى مرض في الكلى مبكرا يساعد على علاجه، لافتا إلى أن مشاكل الكلى إذا لم يتم علاجها مبكرا تتسبب في الكثير من الأعراض السلبية التي لا يكون لها علاج.