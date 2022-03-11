حملة ازالة فى المهد بمدينة الأقصر...صور

تمكنت رئاسة مدينة الأقصر، برئاسة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، خلال حملة تمشيطية بمنطقة حوض الـ (١٨) بحي جنوب للمرور على البناء المخالف، حيث تلاحظ وجود حالة تعدي بالبناء المخالف عبارة عن سور جارى بناؤه بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة حوالى ١٥٠ م٢ وعلى الفور تم هدم السور ومصادرة مواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وإزالة المخالفات في المهد

شارك في الحملة إدارة المتابعة الميدانية بقيادة أحمد محمود دياب مدير الإدارة وبمشاركة المشرف الفني بالحي.

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