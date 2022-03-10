ميريت الحريرى: جائزة أفضل ممثل بمهرجان الأقصر رفعت من روح سمير صبري المعنوية

أكدت الفنانة ميريت الحريرى ان خبر حصول الفنان سمير صبري على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الاقصر السينمائي عن دوره فى فيلم 2 طلعت حرب ، رفعت من روحه المعنوية .

واضافت ميريت الحريري فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : اتواجد حالياً برفقة الفنان سمير صبري داخل المستشفى وقد شعر بسعادة عارمة فور تلقيه خبر حصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الأقصر السينمائى .

واستكملت ميريت الحريري حديثها قائلة : حتى الأن لم يحدد الاطباء موعد نهائي لاجراء الفنان سمير صبري عملية القلب المقرر ان يخضع لها .

كواليس 2 طلعت حرب :

وكان قد تحدث المخرج مجدي أحمد علي عن مشاركة الفنان سمير صبري في فيلم 2 طلعت حرب الذي يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقال أحمد علي، قبل عرض الفيلم: "سمير صبري رفض ياخد فلوس، وتواجد معنا بكل طاقته، وهو من أعز الأصدقاء لي، وفرحان بدوره، فقد قدم شخصية مميز جدا ومهمة".

حالة سمير صبري

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الفنان سمير صبري محترم ومحبوب، وحصلنا على تكليف من الرئيس السيسي للتعامل مع الحالة".

وأشار: "تابعنا حالة الفنان سمير صبري، وصدر قرار بنقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وتوفير كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الجراحية، وحاليا يتم تحضير الإجراءات الخاصة بالعملية الجراحية"، مؤكدا: "حالته مستقرة ونتابعها يوم بيوم".