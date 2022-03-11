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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ختام الأقصر السينمائى.. سمير صبري أفضل ممثل.. والمصري حبال المودة يخطف جائزة أحسن فيلم روائي قصير

ختام الأقصر
ختام الأقصر

 تكريم المخرج التونسي  فريد بو غدير فى حفل الختام 

جائزة لجنة تحكيم تذهب للفيلم المصري " تول "

 

اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية  دورته الحادية عشرة بقصر ثقافة الأقصر، وقدمت حفل الختام المذيعة والفنانة المغربية وفاء مراس بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد و المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، والممثل محمود حميدة رئيس شرف المهرجان.

تكريم :

قبل إعلان الجوائز كرمت إدارة المهرجان السينما الأوغندية كضيف شرف الدورة الحادية عشرة وتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيشا، كما شهد الحفل تكريم المخرج التونسي وخبير السينما الإفريقية فريد بو غدير.

جوائز المهرجان  : 

أما جوائز المهرجان فجاءت كالتالي : حصل علي جائزة النقاد الدولية" فبريسى" الفيلم الصومالي  « زوجة حفار القبور» للمخرج خضر آيدروس احمد وتسلمها المخرج مادمادو سقراط ، وحصل علي جائزة لجنة تحكيم أفضل فيلم يُعبر عن المرأة الفيلم المصري " تول " وتسلمها المخرج محمد زهران.

ومنحت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين جائزتها لأفضل فيلم ، والذي تختاره إدارة المؤسسة التي تقيم وتنظم المهرجان وسلمها رئيس مجلس إدارة المهرجان الناقد والمنتج فاروق عبد الخالق وأمين الصندوق مهندس الديكور  وائل سامي ، وذهبت تلك الجائزة  للفيلم المصري  «2 طلعت حرب» وتسلمها المخرج مجدي أحمد على، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فكانت جوائزها كالتالي : تنويه خاص لفيلم «16 طلقة» من أوغندا وتسلمها المخرج لقمان على ، أما جائزة أفضل فيلم روائي قصير فقد  ذهبت إلى فيلم  "حبال المودة " من المغرب، وتسلمتها مخرجة الفيلم وجدان خالد.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة نال الفيلم الجنوب أفريقي " الملجأ الاخير" للمخرج عثمان ساما سيكوا علي تنويه خاص ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لفيلم «نجمة الصباح» من  مدغشقرل للمخرج نانتيناينا لوفا، وتسلمها عنه ستانلي أوهيكوار ، أما جائزة افضل فيلم تسجيلي طويل فذهبت إلى فيلم"  فايا داي " من اثيوبيا للمخرجة جيسيكا بشير وتسلم عنها المخرج لقمان علي.

وفاز بالجائزة الأولي في مسابقة أفلام " الدياسبورا " فيلم «أبعد ما تأخذنى خطاى» من صربيا إخراج ستيفان آرسينيفتش ، وفاز بالجائزة الثانية فيلم  "غدا أكثر اشراقا " من الجزائر إخراج ياسين قنية ، وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حصل الفيلم الكاميروني" الاتفاق " للمخرج ليا مال فرانك تييري علي تنويه أول ، أما تنويه أحسن ممثل فذهبت إلي الفنان القدير المصري  سمير صبري عن فيلم " 2 طلعت حرب " وتسلمها نيابة عنه فريق عمل الفيلم ، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم « زوجة حفار القبور» من الصوما إخراج خضر احمد، وتسلمها عنه اميديه باكوم ، ونال جائزة افضل فيلم روائي طويل ، وهي جائزة مقدمة من اسرة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز ، وقدرها 2000 دولار  والجائزة ذهبة إلى فيلم « قربان» من تونس للمخرج نجيب بلقاضى وتسلمها عنه لينا رفاعي مسئولة توزيع الفيلم.

 

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