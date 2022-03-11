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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فلوس سلف.. تفاصيل مقتل سُمبل على يد صديقه في أوسيم

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط المتهم بقتل مسجل خطر في مدينة أوسيم.

بلاغا تلقته شرطة النجدة في الجيزة، أفاد العثور على جثة مسجل خطر متوفي إثر اصابته بطعنة بسلاح أبيض بمدينة أوسيم.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن القتيل شهرته سمبل وقام باستلاف مبلغ من المال من المتهم، وحين ماطله في السداد قام المتهم بقتله.

تحرر المحضر اللازم، وقررت جهات التحقيق حبس المتهم ٤ أيام، والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

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