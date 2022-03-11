البحث عن الكوميديا بموافقة الرقابة.. بشرى تكشف صعوبات فيلم معالي ماما.. خاص

كشفت الفنانة بشرى، صعوبات فيلمها الأخير “معالي ماما”، والذي عُرض مؤخراً في السينمات.

قالت بشرى، في تصريح لـ “صدى البلد”: "إن المرأة العاملة تبقى أم لـ ثلاث أولاد ده مش سهل خالص بدون أب، والصعوبات في التصوير الخوف من الكورونا والأعداد الكبيرة بيخلينا نعمل pcr كل شوية فهي تكلفة، وقلق وتوتر".

وأضافت قائلة: “الصعوبات الأخرى في الفيلم هو البحث عن الكوميديا والضحك في إطار ما تسمح به الرقابة في أفلام العائلة تحديداً، لكن الحمد لله الفيلم مكتوب بطريقة مناسبة للموضوع والجمهور الموجه له الفيلم”.

فيلم “معالي ماما” يضم مجموعة من النجوم أبرزهم بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.