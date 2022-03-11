عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البحث عن الكوميديا بموافقة الرقابة.. بشرى تكشف صعوبات فيلم معالي ماما.. خاص

معالي ماما
معالي ماما

كشفت الفنانة بشرى، صعوبات فيلمها الأخير “معالي ماما”، والذي عُرض مؤخراً في السينمات.

 

قالت بشرى، في تصريح لـ “صدى البلد”: "إن المرأة العاملة تبقى أم لـ ثلاث أولاد ده مش سهل خالص بدون أب، والصعوبات في التصوير الخوف من الكورونا والأعداد الكبيرة بيخلينا نعمل pcr كل شوية فهي تكلفة، وقلق وتوتر".

 

وأضافت قائلة: “الصعوبات الأخرى في الفيلم هو البحث عن الكوميديا والضحك في إطار ما تسمح به الرقابة في أفلام العائلة تحديداً، لكن الحمد لله الفيلم مكتوب بطريقة مناسبة للموضوع والجمهور الموجه له الفيلم”.

الدولة عايزة الأسرة.. بشرى تكشف سبب موافقتها على فيلم "معالي ماما"| خاص

سلاح الأم التاريخي.. بشرى تروج لفيلمها الجديد معالي ماما

فيلم “معالي ماما” يضم مجموعة من النجوم أبرزهم بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

بشري الفنانة بشرى الكورونا محمود الليثي شيماء سيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

الطقس.. رياح باردة تضرب البلاد وأمطار بعدة مناطق خلال ساعات

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

بعد مشهد مُخزٍ|هرب من زوجته وعشيقها بالقفز من الطابق الثالث بـ بولاق

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

البسوا تقيل.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تامر حبيب يوجه رسالة لـ يسرا في عيد ميلادها

اليوم.. حفل نوال الزغبي وعبدالله الرويشد في الكويت

حورية فرغلي: اعتزال الفن وارد ومعملتش ثروة من التمثيل

اليوم.. حفل تامر حسني في دبي

أكرم حسني يهنئ أيتن عامر على أغنية كانت بتسهر

عفاف راضي تعود للغناء بأغنية هدي العتاب .. تفاصيل

عاطفي بيحبّ المشاعر.. أصالة توجه رسالة معبرة لابنها| شاهد

أحمد فهمي: مستر أكس جاهز للعرض في موسم الصيف

ترشيحاتنا

ورشة عمل مشتركة بين بحوث البترول ومدينة التطبيقات التكنولوجية

التضامن: توقيع 5 بروتوكولات تعاون في قطاعات الصحة وتطوير القرى الأكثر احتياجا

الاتحاد الأوروبي: توقف محادثات "نووي إيران" مع بلوغها مراحل حاسمة

خطيب مسجد المشير: الأعمال الصالحة تتفاوت من حيث المثوبة وعظم الأجر

الأوقاف: التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات موضوع خطبة الجمعة المقبلة

التصديري للصناعات الكيماوية: تنظيم بعثات تجارية لدراسة السوق البريطانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

فيديو

8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

قصة خطوبة 11 يوما بين مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديو جراف

إسلام العشيري بطل مصري في أوكرانيا.. ما قصته؟.. فيديو جراف

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ