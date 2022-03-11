الساعات الأولى من انتخابات المهندسين.. إقبال ملحوظ بالقاهرة.. و4 وزراء يشاركون.. صور

انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين 2022، حيث إجراء جولة الإعادة على منصب النقيب العام بين هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية فترته والمرشح على نفس المنصب وطارق النبراوي، النقيب السابق في الفترة من "2014 - 2018".

حضور محلب والوزراء

وشهدت انتخابات نقابة فرعية القاهرة، المنعقد في الحديقة الصينية، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، مشاركة عدد كبير من رجال الدولة وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق، واللواء مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور مهندس محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، ثم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، للإدلاء بأصواتهم داخل لجنة الاقتراع لاختيار نقيب عام المهندسين، وسط إجراءات احترازية مشددة وإشراف قضائي.

وشهدت الانتخابات فترة توقف في الثانية عشر ظهرا، وإغلاق الصناديق، من أجل أداء صلاة الجمعة، وتم استئنافها بعد الصلاة.

وزير الموارد المائية

وزير الموارد المائية

وزير النقل كامل الوزير

وزير النقل كامل الوزير

وزير النقل كامل الوزير

المهندس إبراهيم محلب

المهندس إبراهيم محلب

المهندس إبراهيم محلب

المرحلة الثالثة لانتخابات المهندسين

ويختار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين والبالغ عددهم 798 ألف مهندس ومهندسة، النقيب العام بالمرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات المهندسين 2022- بعد فشل المتنافسان في الحصول على النسبة المطلقة من الأصوات الصحيحة للمشاركين في العملية الانتخابية الجمعة الماضية، والبالغ عددهم "40027" صوتا.

وحصل هاني ضاحي - في الجولة الأولى من المنافسة على مقعد النقيب العام بالمرحلة الثانية من انتخابات المهندسين 2022، ما مجموعه "18091" صوتا بنسبة 45% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل طارق النبراوي - على ما مجموعه "9544" صوتا بنسبة 24% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وشهدت الاستعدادات لجولة الإعادة من انتخابات المهندسين لاختيار النقيب العام، منافسة حادة من قبل الطرفين خاصة على السوشيال ميديا، حيث تبارى أنصار كل طرف في إبراز ما تم إنجازه في عهد كلا المرشحين اللذين توليا منصب نقيب المهندسين آخر 8 سنوات بدأت في 2014 وتنتهي اليوم.

إبراز إنجازات كلا المرشحين لم تخلو من الشد والجذب بين الأنصار، حيث عمد بعضهم إلى تشويه صورة الطرف الأخر باتهامات حول أموال صندوق نقابة المهندسين وغيرها من مشروعات وهمية تم وعد المهندسين بتنفيذها لزيادة موارد صندوق النقابة ورفع معاشات المهندسين ولم تتم.

نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين، الأحد، نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النقابة والتي أجريت الجمعة 4 مارس الجاري، وشملت انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية على مستوى الجمهورية لمن لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة.

وأعلن المهندس هاني محمد محمود- رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة، أسماء الفائزين في انتخابات هذه المرحلة بعدما تسلم من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، برئاسة المستشار عزت أبو زيد سلام– رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والذي حضر نيابة عنه المستشار محمد عبد الكريم، محاضر فرز أصوات المهندسين المشاركين في الانتخابات.

وأكد المهندس هاني محمود– رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، أن جميع إجراءات انتخابات المهندسين تمت وفقا للقانون، وتحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن عدد من شارك في انتخابات المرحلة الثانية 42465 مهندسا، وجاءت الأصوات الصحيحة 40027 صوتا والباطلة 2438 صوتا.

تعليمات لأعضاء نقابة المهندسين

وفي وقت سابق، أوضح أحمد السيد، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أن إجراءات الاقتراع تشهد هذه المرة ما يلي:

تطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.

تسجيل إلكتروني كامل لحضور المهندسين.

حضور المهندس بنفسه ودون عمل أي توكيلات ومعه بطاقة الرقم القومي وكارنيه عضوية النقابة والتوقيع في كشوف الناخبين للإدلاء بصوته.

سداد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات.

وأكد السيد، أن عدد اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات وصل إلى 317 لجنة فرعية يتم تغطيتهم جميعا بإشراف قضائي كامل، على أن يضاف إليها 25 لجنة عامة قضائية على شكل لجنة عامة واحدة لكل نقابة فرعية، هذا بجانب اللجنة القضائية المركزية المشاركة مع اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين.

وسبق وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، أنّ إجراءات الانتخابات والفرز في انتخابات نقابة المهندسين 2022، يكون بحضور من يشاء من المرشحين أو أن ينيب عنه مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في الجدول.