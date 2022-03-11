سالي فهمى قائما بعمل مدير مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتكليف الدكتورة سالى سمير فهمى المدرس بقسم الإقتصاد السياسي بكلية الحقوق للقيام بعمل مديرا لمركز 'الدراسات القانونية والاقتصادية" ، بكلية الحقوق لمدة عامين .

وكان قد قام الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق و الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بافتتاح معرض الكتاب القانونى وذلك بساحة مدرج كلية الحقوق.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ويشمل المعرض الذي يعقد في الفترة من 8 مارس إلي 22 مارس 2022 مجموعات متنوعة من الكتب القانونية في جميع التخصصات بأسعار رمزية.

ويأتي المعرض في إطار حرص كلية الحقوق علي تنمية الوعي الثقافي والقانوني للطلاب.