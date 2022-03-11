تربية نوعية عين شمس توجه قافلة تنموية شاملة لـ القليوبية.. غدا

تستعد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس لإطلاق القافلة التنموية الشاملة لمحافظة القليوبية وذلك بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار و يوم السبت المقبل الموافق ١٢ من مارس ٢٠٢٢ بقريتي تل بني تميم وسيلمان الور بمحافظة القليوبية.

وتتضمن القافلة تقديم خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرى، وحملة كساء، وتقديم مواد غذائية لاهالي القرى، كما سيتم تقديم ورش فنية.

تأتي القافلة برعاية الدكتور. محمود المتيني رئيس الجامعة، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليويبة، والدكتورهشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، الدكتورةجيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، الدكتور أحمد عبد النبي منسق عام القافلة ومدير وحدة تعليم الكبار بالكلية.

تستمر فاعليات بطولة دورة الجامعات المصرية ال ٤٩ الشهيد رفاعي والتى تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وتستضيفها جامعة عين شمس برعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

كما تستمر جامعة عين شمس فى حصد المراكز الأولى في البطولة حيث

فازت الطالبه رنا نصر فى بطولة الارجوميتر (تجديف الصالات ) المقامه بالجامعة الأمريكية بميدالية ذهبيه فى سباق ٥٠٠م كما فازت بميدالية فضيه فى سباق ال١٠٠٠ م

و حصل منتخب الكرة الطائرة طالبات للجامعة على المركز الأول وميدالية ذهبية بعد فوزه على نظيره منتخب الجامعة الألمانية بنتيجة ٣ /٠

كما حصل منتخب الجامعة للكرة الطائرة طلبه على المركز الأول وميدالية ذهبية بعد فوزه على منتخب جامعة أسيوط بنتيجة ٠/٣

كما تأهل منتخب كرة السلة طالبات للدور النهائي بعد فوزه على منتخب جامعة بنها بنتيجة ٤٣ /١١

وتأهل أيضاً منتخب الجامعة لكرة اليد طالبات للدور النهائي بعد فوزه على نظيره من الاكاديمية العربية فى الدور القبل نهائى بنتيجة ٤١ /٣٢