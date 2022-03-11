عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكتب رعاية المبعوثين بعين شمس يعلن عن منح في أفضل الجامعات الأجنبية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح المقدمة من معهد IST للعلوم والتكنولوجيا في النمسا. يدعم هذا المعهد الحاصلين علي الدكتوراه لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في التخصصات المختلفة للعلوم الأساسية والتكنولوجية. علي الرغم من أن لغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية، توفر المنحة أيضا فرص التدريب لدراسة اللغة الألمانية من خلال دورات تمكن المشتركين من تحقيق الاندماج الأفضل داخل مجتمع الدولة المستضيفة. تمنح هذه المنح لمدة سنتين وهي ممولة بالكامل. تغطي المنحة المجالات التالية: 
* الكيمياء
* الرياضيات
* الفيزياء
* الكيمياء الحيوية 
* بيولوجيا الخلية
* علوم البيئة والأحياء التطوري
* علم الأعصاب
* علم الحاسوب
* علم المعلومات
* علم الأرض
شروط التقدم للمنحة:
*التقدم في أحد المجالات المتاحة في المعهد.
*المتقدم حاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها عند الموعد النهائي للتقديم.
*أن يكون المشترك غير مقيم في النمسا ولم يدرس أو يعمل لأكثر من 12 شهر في النمسا في أخر 3  سنوات من موعد التقدم للمنحة.
نهاية فترة التقدم: 
5 مايو 2022
للاطلاع علي كافة التفاصيل وطرق التقدم، نرجوا زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/167
 

 

txt

تربية نوعية عين شمس توجه قافلة تنموية شاملة لـ القليوبية.. غدا

txt

22 مارس.. مركز بحوث الشرق الأوسط بعين شمس يعقد ندوة الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منح مقدمة من الحكومة الأيرلندية لدراسة الماجستير والدكتوراه في مجموعة من الجامعات بأيرلندا. برامج هذه المنح تنافسي للغاية حيث يصبح الخريجين في إطار هذا البرنامج اصحاب إمكانيات عالمية كقادة أبحاث في المستقبل. هذه المنح متاحة لجميع الدول من خارج الإتحاد الأوروبي؛ مثل الدول العربية والأفريقية والأسيوية. المنح مقدمة لجميع المراحل الدراسية، وخاصة الماجستير والدكتوراه. تستمر المنحة لمدة عام قابل للتجديد وتشمل جميع التخصصات . يشمل التمويل كافة مصاريف الأقامة (اقامة مجانية)، الرسوم الدراسية، التأمين الصحي، راتب 10000 يورو سنويا. 
موعد انتهاء التقديم: 25  مارس 2022.
تعلن نتائج هذه المنح خلال شهر سبتمبر او اكتوبر 2022
للأطلاع علي كافة التفاصيل وطرق التقدم وقائمة الجامعات المتاحة للدراسة، نرجوا زيارة الموقع التالي
https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/168

 

جامعة عين شمس رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس معهد IST للعلوم والتكنولوجيا النمسا ابحاث ما بعد الدكتوراه Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

بدلات وعلاوة سنوية لشاغلي وظائف المعلمين.. تفاصيل

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه وضعفها عن 4 أحياء رئيسية في القاهرة

ترشيحاتنا

قصة خطوبة 11 يوما بين مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديو جراف

إسلام العشيري بطل مصري في أوكرانيا.. ما قصته؟.. فيديو جراف

اتهامات متصاعدة بشأن السلاح البيولوجي بين روسيا والغرب

شاومى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Redmi K50 العملاقة

الصحة: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمرضى الغسيل الكلوي

بدلات وعلاوة سنوية لشاغلي وظائف المعلمين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

فيديو

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ