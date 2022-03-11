مكتب رعاية المبعوثين بعين شمس يعلن عن منح في أفضل الجامعات الأجنبية

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح المقدمة من معهد IST للعلوم والتكنولوجيا في النمسا. يدعم هذا المعهد الحاصلين علي الدكتوراه لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في التخصصات المختلفة للعلوم الأساسية والتكنولوجية. علي الرغم من أن لغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية، توفر المنحة أيضا فرص التدريب لدراسة اللغة الألمانية من خلال دورات تمكن المشتركين من تحقيق الاندماج الأفضل داخل مجتمع الدولة المستضيفة. تمنح هذه المنح لمدة سنتين وهي ممولة بالكامل. تغطي المنحة المجالات التالية:

* الكيمياء

* الرياضيات

* الفيزياء

* الكيمياء الحيوية

* بيولوجيا الخلية

* علوم البيئة والأحياء التطوري

* علم الأعصاب

* علم الحاسوب

* علم المعلومات

* علم الأرض

شروط التقدم للمنحة:

*التقدم في أحد المجالات المتاحة في المعهد.

*المتقدم حاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها عند الموعد النهائي للتقديم.

*أن يكون المشترك غير مقيم في النمسا ولم يدرس أو يعمل لأكثر من 12 شهر في النمسا في أخر 3 سنوات من موعد التقدم للمنحة.

نهاية فترة التقدم:

5 مايو 2022

للاطلاع علي كافة التفاصيل وطرق التقدم، نرجوا زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/167



يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منح مقدمة من الحكومة الأيرلندية لدراسة الماجستير والدكتوراه في مجموعة من الجامعات بأيرلندا. برامج هذه المنح تنافسي للغاية حيث يصبح الخريجين في إطار هذا البرنامج اصحاب إمكانيات عالمية كقادة أبحاث في المستقبل. هذه المنح متاحة لجميع الدول من خارج الإتحاد الأوروبي؛ مثل الدول العربية والأفريقية والأسيوية. المنح مقدمة لجميع المراحل الدراسية، وخاصة الماجستير والدكتوراه. تستمر المنحة لمدة عام قابل للتجديد وتشمل جميع التخصصات . يشمل التمويل كافة مصاريف الأقامة (اقامة مجانية)، الرسوم الدراسية، التأمين الصحي، راتب 10000 يورو سنويا.

موعد انتهاء التقديم: 25 مارس 2022.

تعلن نتائج هذه المنح خلال شهر سبتمبر او اكتوبر 2022

للأطلاع علي كافة التفاصيل وطرق التقدم وقائمة الجامعات المتاحة للدراسة، نرجوا زيارة الموقع التالي

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/168