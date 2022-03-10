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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

22 مارس.. مركز بحوث الشرق الأوسط بعين شمس يعقد ندوة الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها

صدى البلد

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، في إطار الموسم الثقافي للمركز للعام الجامعى  ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ ، ندوة بعنوان "الأزمة الروسية /الأوكرانية وآثارها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط ".

ويأتي ذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة المؤتمرات بالمركز ، تحت الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس ،و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، و الدكتور اشرف مؤنس مدير المركز.

ويدير الندوة الدكتور / أشرف مؤنس ويشارك فيها كلا من السفير / محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والسفير / علاء الحديدي سفير مصر الأسبق في روسيا والدكتور/ طارق فهمي محمد أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة والدكتور /عيد رشاد مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس.

وزير التعليم العالي يتفقد جناح جامعة عين شمس بالملتقى الدولي للجامعات والمنح

والجدير بالذكر تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي جناح جامعة جامعة عين شمس بمعرض EDU Gate «إديوجيت»، حيث كان في استقباله الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتأتي مشاركة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني في اطار حرصها على المشاركة في مثل هذه الفعاليات والمعارض التي تنظم سنويا وعرض كل برامجها لطلاب الثانوية العامة، وتقدم الجامعة حزمة متميزة ومتنوعة من البرامج والتي تغطي كافة التخصصات في مختلف المجالات، بما يسمح للطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية باختيار ما يناسبهم، وأن أبرز ما يميز هذه التخصصات مواكبتها لمتطلبات سوق العمل اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

حيث تنفرد جامعة عين شمس بمجموعة متميزة ومتنوعة من البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة تزيد عن 50 برنامجا في المجالات المختلفة (الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – العلمية والزراعية – العلوم الإنسانية والتربوية واللغات والترجمة – العلوم التجارية وعلوم الآثار وغيرها)، إلى جانب الشراكات الدولية التي تتيحها تلك البرامج والتي يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة أو مشتركة لخريجي تلك البرامج.

ويقام المعرض تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي و الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة وأشرف تنفيذياً على جناح الجامعة بالملتقى وإعداد المادة التعريفية أ.ريهام عطيفي مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم و الطلاب .
 

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