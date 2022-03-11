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رئيس التحرير
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تعليم

الطاقة النظيفة..

ورشة عمل مشتركة بين بحوث البترول ومدينة التطبيقات التكنولوجية

ورشة عمل مشتركة بين
ورشة عمل مشتركة بين "بحوث البترول" و"مدينة الأبحاث العلمية

نظم معهد بحوث البترول المصري بالتعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورشة عمل مشتركة بعنوان: "الطاقة النظيفة: التقنيات والحلول المُبتكرة"، ضمن سلسلة ورش عمل تحت عنوان "بالبحث العلمى نستطيع".

وأشاد الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، بحرص كافة رؤساء المعاهد البحثية على التعاون والتكامل لمواجهة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، لافتًا إلى أن هذه الورشة تأتي في ظل اهتمام الدولة بالطاقة كمحور من محاور التنمية المُستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التحول التدريجي من الطاقة المُستخدمة حاليًا إلى طاقة نظيفة.

وخلال فعاليات الورشة، استعرض الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، مبادرة دعم وتمويل المُقترحات البحثية للمشروعات الناتجة عن ورشة العمل بقيمة تمويل تصل إلى ٢ مليون جنيه.

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وأوضحت الدكتورة منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، أن الورشة تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المدينة ومعهد بحوث البترول، مؤكدة أهمية الاستفادة من جميع الابتكارات والأبحاث العلمية والنماذج الأولية، في مجال الطاقة؛ لدعم عملية التنمية المُستدامة في مصر.

وأكد الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، ضرورة وضع خريطة عمل وخطة بحثية بين كافة الجهات، تتضمن المحاور الأساسية للتنمية لتنفيذ مشروعات قومية مُشتركة تحقق أعظم النتائج البحثية، لافتًا إلى أن الصندوق يُمكن المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال من تطوير حلول ذات مُستوى عالمي؛ لمواجهة تحديات السوق والتحديات المُجتمعية ومُحفز لاقتصاد مبني على المعرفة.

تضمنت ورشة العمل العديد من المُحاضرات المُشتركة بين الجانبين، لعرض العديد من المشروعات البحثية لحل المعوقات والمُشكلات التى تواجه القطاع الصناعي بمساعدة البحث العلمى، كما تخلل ورشة العمل معرض يتضمن بوسترات ونماذج أولية لمُخرجات بحثية قابلة للتطبيق من الجانبين، ويتم استخدامها في حل بعض مُشكلات الطاقة في مجالات الصناعات المُختلفة.

واستعرض رؤساء المراكز والمعاهد البحثية، المجهودات المبذولة في كل معهد أو مركز في مجال الطاقة النظيفة.

شهد الفعاليات، د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، والدكتورة عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، ود. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ود. شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، ود. حنان خفاجة رئيس معهد تيودور بلهارس، ود. سمير القرعيش نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس مبروك عامر رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول.

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