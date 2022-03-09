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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكالة الفضاء المصرية: نقدم فرصا تدريبية لطلاب الجامعات.. والسفر للخارج للمتميزين

صدى البلد

قال الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إن الوكالة تقوم كل عام بعمل تدريب صيفي للطلاب، نحو 5000 طالب وطالبة، بينما خلال العام الماضي تم اختيار 507 فقط للتدريب .

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وأضاف "القوصي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه طلب من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية السفر لعدد منهم لمدة 15 يوما وكان العدد المطلوب للسفر 20 ، لكنه فوجئ بالموافقة على سفر 50 وسافروا إلى موسكو، حيث تم الإعلان عن الأمر وتقدم الكثيرون ممن خاضوا التدريب وتمت التصفية لـ 50 ، ولكن لم ينجح البعض منهم في امتحان التويفل وتم ترشيح 37 للسفر فقط ، وحصل على التدريب بالفعل 10 منهم.

وأشار إلى انه قد حصل على التدريب الصيفي هذا العام 380 طالبا في بنها ووفرنا لهم سكنا للتدريب وسنأخذ منهم 50 طالبا للسفر العام القادم  يصبحوا مهندسين بعد التخرج، كما أصبحوا جاهزين للترشيح للعمل ولهم الأولوية.

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