الصريطي يحذر شباب مصر من حروب الجيل الرابع.. فيديو

عقد اتحاد الثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي أشرف محمود ندوة تثقيفية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية وبمشاركة شباب مطروح والبحيرة حول تحصين الشباب ضد حروب الجيل الرابع.

وأناب وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير لحضور الندوة ونقل تحياته وتقديره للشباب الحاضرين.

وكان للفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية كلمة عن ماهية حروب الأجيال بداية من حروب الجيل الأول التي كانت بالمواجهة المباشرة بين الأشخاص ثم الحروب عن بعد من خلال الاسلحة النارية وتدرجت حتى حروب الجيل الرابع التي أساسها نشر الزيف و الشائعات والمعلومات المغلوطة عن الدين والتاريخ والثقافة والحضارة تحت مسمى حرية الرأي والفكر والتعبير ، لضرب أسس ثقافتنا وثوابت الديانات السماوية وكلام الله سبحانه وتعالى.

وطالب الصريطي، الشباب المتواجد بعدم نشر وتداول أي معلومات مغلوطة لمواجهة كل ما يستهدف تدمير الثقافة وقواعد الوطن من تراث وتاريخ الى جانب التطوير والتقدم الذي نشهده في الفترة الحالية ، سعيا للتشكيك في كل ما هو إيجابي ومفيد للوطن.

وبدأ الإعلامي أشرف محمود الندوة عن خطورة حروب الجيل الرابع لما تستهدفه من زعزعة ثقافة وتراث الأوطان ودس السم في العسل لتشويه رموزنا وتاريخنا وحضارتنا ، وان مصر بلد الامن والامان وامانها في قيادتها وجيشها وشبابها الذي لابد ان يتصدى لكافة المعلومات المغلوطة بعدم نقلها والتأكيد على حقيقة تاريخنا العريق وثقافتنا الاصيلة الراقية.

وأضاف أن الشباب هم حصن الوطن ضد حروب الجيل الرابع وعليهم الحظر الشديد ضد من يرغب في اختراق ثقافتنا وتشويه عقلية نواة الوطن وهم الأجيال الحديثة.