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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تعين مبعوثا خاصا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

صدى البلد

أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، اليوم، عن تعيين الدبلوماسي التونسي، جلال ‏الطرابلسي، مبعوثاً خاصاً للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج. ‎

وأوضح البنك الأفريقي للتنمية، في بيان له، أن السفير الطرابلسي، سيكلف بتعزيز الروابط ‏الدبلوماسية والإستراتيجية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، بناء على ‏الأولويات الإستراتيجية للبنك‎.‎‏

‎ ‎وأضاف البنك أن المبعوث الخاص سيعنى أيضا بتطوير الشراكات وتعبئة موارد القطاعين ‏العام والخاص على نطاق واسع لفائدة المشاريع التحويلية في أفريقيا. ‏

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