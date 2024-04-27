مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تعين مبعوثا خاصا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، اليوم، عن تعيين الدبلوماسي التونسي، جلال ‏الطرابلسي، مبعوثاً خاصاً للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج. ‎

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وأوضح البنك الأفريقي للتنمية، في بيان له، أن السفير الطرابلسي، سيكلف بتعزيز الروابط ‏الدبلوماسية والإستراتيجية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، بناء على ‏الأولويات الإستراتيجية للبنك‎.‎‏

‎ ‎وأضاف البنك أن المبعوث الخاص سيعنى أيضا بتطوير الشراكات وتعبئة موارد القطاعين ‏العام والخاص على نطاق واسع لفائدة المشاريع التحويلية في أفريقيا. ‏