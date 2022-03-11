جامعة حلوان في أسبوع.. برنامج تدريبي للغة الإشارة بخدمة اجتماعية.. ودورة للبرمجة بكلية العلوم

جامعة حلوان في أ

سبوع :

تستضيف الشاعرة أميرة البيلي

كلية الخدمة الاجتماعية تنظم برنامج تريبي عن لغة الإشارة

كلية العلوم تنظم ندوة عن البرمجة

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضى، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

نظمت أسرة ترحال المركزية بالتعاون مع أسرة وان تيم المركزية حفل غنائي شعري للشاعرة أميرة البيلي وفرقتها، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية ورائد أسرة ترحال المركزية ، والدكتور حسن عبد الرحمن رائد أسرة وان تيم المركزية، كما حضر الحفل لفيف من عمداء الكليات وأمناء الجامعة، وذلك بمجمع الفنون والثقافة الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع، كما قام بتنظيم الحفل عمرو غباشي مدير مكتب وكيل الدراسات العليا بكلية التجارة ومشرف أسرة ترحال، واسلام حسام مشرف أسرة وان تيم.



وأكد الدكتور ممدوح مهدى أن الأنشطة الطلابية هي أحد أولويات جامعة حلوان لما لها من فوائد كبيرة على الطلاب في التعارف والتواصل واستغلال الطاقات الشبابية والترويح عنهم وتبادل الثقافات المختلفة والمشاركة الإيجابية الفعالة.

وأشاد الدكتور حسام رفاعي بالطاقات الشبابية المصرية التي تسعى وتجتهد من أجل تحقيق حلمها، مؤكداً أن جامعة حلوان تسعى لتحقيق التواصل بين الشباب وبعضهم، وتقديم كل ما يشغل اهتمامتهم.

وأبدت الشاعرة أميرة البيلي ساعادتها بتواجدها في رحاب جامعة حلوان، مشيدة باحتواء جامعة حلوان على مثل هذا المسرح الذي يسع حوالي ١٥٠٠ طالب وطالبة ، وتشجيع الجامعة للفن والابداع والثقافة.

وتضمن الحفل فقرة غنائية مبدعة للفنان بدر مصطفى عضو فرقة الشاعرة أميرة البيلي والعضو السابق في فرقة منيب الذي سبق وقام بالغناء في مؤتمر أسوان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.





كما نظمت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان البرنامج التدريبي لغة الإشارة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، و الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك من خلال مدربون متخصصون مثل يارا علاء مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف ياسر طه مسئول البرامج والندوات بوكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد سعد النحاس مسئول الوحدات بوكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أميرة محمد السيد مسئول البرامج والمشروعات بوكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور زغلول عباس حسنين أن البرنامج هدف إلى:

نشر الوعي عن طريق الأقران.

معرفة أهمية لغة الإشارة.

إتاحة فرص أكبر للأصم وضعيف السمع للتعلم وسهولة العيش.

وأفادت الأستاذة الدكتورة صفاء خضير أن البرنامج التدريبي تضمن :

التعرف على كيفية التعبير عن الحروف.

الألوان وبعض الأكلات.

الدراسة ومراحلها المختلفة.

أنواع الإعاقات.

كما نظمت أسرة ناسا بكلية العلوم جامعة حلوان ندوة للبرمجة " بالشراكة مع فريق Google Developers Students Club (GDSC) من كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي بجامعة حلوان وذلك بمقر قاعة السيمنار بكلية العلوم ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتورة منى عبد الرحمن عثمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأشاد الدكتور ممدوح مهدي بدور كلية العلوم التنويري والتثقيفي للطلاب، ومواكبة تطورات العصر العلمية والبحثية والتأهيل لسوق العمل.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن الندوة تضمنت الحديث عن :

- مجال العلوم الحاسب و هندسة البرمجيات

( Computer Science - software engineering )

- مجال تطوير تطبيقات الهاتف المحمول

( Mobile development - flutter - java )

- مجال تطوير المواقع

( Web development - Back End- Front End )

- مجال البرمجة الطبية

( Medical Informations )

- مجال الأنظمة المندمجة

( embedded systems )

- مجال مدير المعلومات التقنية

( Technical Manager ).



وأفادت الدكتورة منى عبد الرحمن أن الهدف من الندوة إعطاء الطلاب خلفية عن كافة مجالات علوم الحاسب و المسارات المختلفة قبل التخرج ليكونوا قادرين على اختيار المسار و مجال العمل الذي سوف يقوموا بالبدء فيه ليكونوا قادرين للتأهل لسوق العمل ، وأيضا تشجيع الطلاب للمشاركة في مسابقة الـ Solution Challenge و هي مسابقة عالمية تنظمها Google كل عام لتحفيز الطلاب أن يكون لهم المقدرة على إيجاد حلول للمشاكل الخاصة بتطوير المجتمع وذلك باستخدام technologies اللي بتقدمها Google.

وجاءت الندوة بتنظيم أسرة ناسا ، الأخ الأكبر : مينا سامح ، الأخت الكبرى : أسماء محمد ، رائد الأسرة : الدكتور أحمد عصمت رئيس قسم علم الحيوان والحشرات، أمين لجنة الأسر : محمود عبدالله ، أمين مساعد لجنة الأسر : أسامة حسن.