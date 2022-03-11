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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيفين مندور: سامي العدل سبب دخولي الوسط الفني رغم رفضي المشاركة مع محمد سعد

صدى البلد

حلت الفنانة نيفين مندور، ضيفة ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن حياتها الشخصية وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية.

وتحدثت مندور عن كواليس عملها مع الفنان محمد سعد بفيلم اللي بالي بالك عام 2003، واشتهرت باسم فيحاء وهو اسم شخصيتها خلال أحداث الفيلم.

وقالت نيفين مندور:" قابلت أحد أقارب الفنان محمد سعد خلال تناولي العشاء في أحد الأماكن العامة، ولكن رفضت، لأن ساعتها كان ناجح في فيلم اللمبي، ومكنش الفيلم يلق باحترام جميع الجمهور، وعرض عليّ بطولة فيلم مع محمد سعد في فيلمه الجديد وقالي فيه حد هيكلمك، فطلبت منه يمشي من المكان ورفضت تاني.

وأوضحت:" بعدها قابلت  سامي العدل وطلب مني الحضور اللوكيشن حتى في حالة الرفض وهو سبب دخولي الوسط الفني رغم رفضي مشاركة محمد سعد العمل لان الجمهور ينظر للفيلم الكوميدي انه ليس له أهمية فنية".

وأكملت:" مدير الإنتاج طلب مني الحضور حتي في حالة الرافضة لمشاركتهم التمثيل وبالفعل قابلت في اللوكيشن الفنان حسن حسني وهو من أقنعني بالعمل معهم في الفيلم".

محمد سعد حسن حسني نيفين مندور الأماكن العامة ام بي سي مصر

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