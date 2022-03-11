إعلام حلوان تعلن أهداف المشاركة بالملتقى الأول للقيادات الشبابية

أعلنت الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب جامعة حلوان، مشاركة الكلية ممثلة في قسم الإعلام بالملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلانية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من ١٣ إلى ١٦ مارس الجاري بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويأتي الملتقي ضمن فعاليات وزارة الشباب والرياضة التى تستهدف تمكين الشباب على كافة المستويات وصقل إمكاناتهم وقدراتهم فى شتي المجالات و تعزيز القيم التربوية عبر وسائل الاعلام و تنمية وعي النشء والشباب ورفع مستوى الثقافة و غرس القيم الاجتماعية السليمة لدي النشء والشباب و تشجيع أوجه الابتكار وخاصة فى مجالات الصناعه الإعلامية و زيادة الوعي الإعلامي لدي الشباب الغير متخصص و تحصين المواطن من الغزو الثقافي الضار عبر وسائل الإعلام و استهداف النشء والشباب من خلال الشباب المتخصص عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد.



وصرحت الدكتورة سحر فاروق، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، بأن الملتقي يتضمن العديد من الجلسات الحوارية والورش التدريبية التى يتحدث فيها عدد من خبراء العمل الإعلامي الأكاديمي والمهني الي جانب ممثلي الجهات الإعلامية الوطنية عن الإعلام الرياضي ونبذ العنف والتعصب بالملاعب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحديات إعلام المرآة والطفل والسوشيال ميديا والإعلام السياحي والإعلام المحلي والوطني في عهد الجمهورية الجديدة و ماذا عن تشجيع البحث العلمي والخيال الابتكاري لدى الصناعة الإعلامية؟والمنظور الإعلامي في حل القضايا الافريقية والعربية والأزمات الدولية و دور الاعلام في تحسين سلوك النشء والشباب والمحافظات الحدودية في عيون شباب الاعلام ودور الإعلام الوطنى في التوعية البيئية والمتغيرات المناخية و الاعلام والتحول الرقمي وميثاق الشرف الإعلامي - قوانين واخلاقيات( السياسات الإعلامية الحديثة) إلى جانب تنظيم بعض الزيارات الميدانية الي المؤسسات الإعلامية الكبري.



وتاتي مشاركة جامعة حلوان في الملتقى تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منا فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث،.