عن اتهامها بتعاطي المخدرات.. نيفين مندور: ربنا كبير والحمد لله براءة من أول دقيقة

كشفت الفنانة نيفين مندور، كواليس تعاطيها للمخدرات، والقبض عليها مرتين كان آخرهما في 2016.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:""باختصار شديد الموضوع ده بالنسبة لي بيضايقني، هو الموضوع كان خاص بوالدي مش بيا خالص، بس هما حبوا يكسروه بيا، ورحت في الرجلين، وهو بقى بين نارين بين بنته وسمعته، لأن الموضوع مبقاش سمعته بس، لا بقيت سمعة بنته كمان".

وأوضحت:"بس ربنا كبير والحمد لله براءة من أول دقيقة، مفيش حد قدر يشكك فيها يعني، وفكرت كتير إني أرد ولكن ردود فعل الناس الإيجابية، وإن الناس مش مصدقة خليتني مردش وإنهم مصدقني، فأصلح لمين؟ للناس المريضة؟ دول مش فارقين معايا، غير إن نفسيًا الموضوع كان مخليني مش قادرة أعمل حاجة، ده غير إن الموضوع جه في وقت وفاة والدتي، فكانت الظروف صعبة.