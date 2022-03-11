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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ساندرا نشأت: الكسل وراء ابتعادي عن السينما لسنوات.. وأخرجت فيلم "أخويا" للتجربة

صدى البلد

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إنها عانت مؤخرا من كسل رهيب، وتشتت في العمل؛ تسبب في غيابها عن السينما لفترة طويلة، كما أن أحد أسباب غيابها عن السينما؛ هو غياب الدافع في العمل.

وعبرت المخرجة ساندرا نشأت، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، عن سعادتها بتجربة الفيلم التسجيلي "مصر جميلة" قائلة: "التحمت بالمواطنين بشكل تلقائي من خلال الفيلم وكان في حدوتة مصرية في كل وجه مواطن".

وأشارت المخرجة ساندرا نشأت، إلى أنها كانت حريصة خلال عملها، على تحسين المحتوى السينمائي باستمرار، مؤكدة أنها لم تحقق جميع أحلامها بعد في الإخراج السينمائي، ولكنها سعيدة بتقدير الجماهير.

وأوضحت المخرجة ساندرا نشأت، أنها حرصت على تقديم فيلم قصير، فجاءت فكرة فيلم "أخويا"، متابعة: "إيمان أصدقائي بقدراتي؛ وراء ظهور فيلم أخويا مؤخرا، وترددت كثيرا في العودة للإخراج السينمائي، وأخرجت فيلم أخويا كنوع من التجربة".

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