بعد الخسارة من الوداد.. عمرو أديب: الزمالك بدون مجلس إدارة حصل على الدوري

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي، بهدف نظيف، قائلا:"الوضع اللي إحنا فيه غريب، الوقت اللي ماكنش فيه إدارة في الزمالك قدر الفريق ياخد الدوري، ولما بقى فيه إدارة وفلوس مبقاش فيه فريق، والنهاردة إدارة الزمالك مشوا نص اللعيبة".

وأوضح:"بنبني في فريق من 25 سنة ولسة لحد دلوقتي مخلصناش بنا، وبرده بيتقال إننا محتاجين وقفة، متسائلًا: "إشمعنى النوادي التانية في مصر مش محتاجة وقفة".

وأكمل:"أشك إن نادي الزمالك هيقدر يحافظ على المركز الثاني في الدوري، وسلسلة الإخفاقات ستظل مستمرة للأسف".