رعب.. طفلة تلعب بـ ثعبان خطير دون خوف |فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف لـ طفلة صغيرة عمرها 7 سنوات تلعب بأفعى عملاقة من نوع بايثون (ثعبان السجاد الخطير).



في مقطع الفيديو، ظهرت طفلة صغيرة تدعى أريانا تلعب بأفعى بايثون وهي تزحف وتنزلق من حولها، والغريب أن الفتاة لم تكن خائفة بل واستمرت في الإمساك بالأفعى.

شارك مقطع الفيديو على تطبيق إنستجرام مستخدم يُدعى snakemasterexotics وانتشر بسرعة محققًا أكثر من 5 ملايين مشاهدة وأكثر من 42000 إعجاب.

ترك المقطع المخيف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فزع برؤية الطفلة وهي تلعب بلا خوف بالثعبان بينما قدر البعض مدى شجاعتها.

على الرغم من صغر حجم ثعبان السجاد، إلا أنه يعد خطيرًا جدًا لما يمتلك من قوة كافية لخنق ضحيته، وبعد ذلك تنمو أسنان حادة في جسده.

https://www.instagram.com/reel/CagDugKDcH8/?utm_medium=copy_link