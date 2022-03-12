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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميبقاش قلبكم اسود.. شيرين عبد الوهاب تتألق فى حفلها بالكويت | صور

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفلها بدولة الكويت ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية ، و رفع لافتة كامل العدد رغم أنه في مكان مفتوح وتواجد الجمهور الذي لم يجد تذاكر خارج البوابات الرئيسية وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.


ظهرت شيرين عبد الوهاب  بكامل لياقتها وخفة دمها وحرصت علي توجيه رسالة للحضور بطريقتها العفوية وقالت (وحشتوني حبايب قلبي ،الدنيا من غيركوا وحشة وانتوا اغلي الناس وليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة،وميبقاش قلبكوا اسود ،وتقريبا كلنا هيجلنا كورونا بسبب الزحمة   ).


وبدأت شيرين عبد الوهاب  حفلها بأغنية مش عاوزه غيرك انته وتوالت الأغنيات التي بلغت مايزيد عن 15 أغنية .


ووصلت شيرين عبد الوهاب إلى مدينة الكويت مساءالاربعاء  استعدادا لإقامة حفلها الضخم الذي أعلنت عنه منذ عدة أيام حيث  نشرت  تغريدة قبل الحفل بأيام وقالت "جاهزين يا أهل الكويت وحشتوني جدا أن شاء الله هكون معاكم يوم ١١ - ٣ في الكويت الحبيبة".

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وهي التغريدة التي لاقت تفاعل كبير وترحيب من الجمهور الكويتي والعربي حيث طلب منها جمهورها في كل أنحاء الوطن العربي أن تمتعهم بفنها في حفلات مميزة مثل حفلها الذي ستقدمه في الكويت .


شيرين عبد الوهاب  تعيش حاليا حالة من النجاح الكبير والنشاط الفني المميز وهو ما زاد من سعادة جمهورها ومحبيها".


وتستعد شيرين عبد الوهاب  للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها  خلال الأسابيع القادمة 

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