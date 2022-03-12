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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على مسرح حفلها بالكويت.. شيرين عبد الوهاب تبكي وتستبدل السوارية بـ سويت شيرت.. فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى “ إنستجرام " فيديو للفنان شيرين عبد الوهاب خلال احيائها حفلاً بدولة الكويت خلال الساعات الماضية ، وظهرت شيرين تبكي على المسرح . 

وارتدت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل “ سويت شريت ” من اللون الاسود وبنطلون جلد من اللون ذاته لتتخلى عن فستان السهرة . 

وخلال الحفل قامت شيرين عبد الوهاب بغناء عدد من اشهر أغانيها مثل متحاسبنيش ، مشاعر ، كلها غيرانة ، مش عايزة غيرك أنت ، على بالى ،  وغيرها من الاغانى التى تفاعل معها الجمهور .

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة:

وكانت قد حرصت نجمة الوطن العربي،شيرين عبد الوهاب، على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو خلال تواجدها ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

شيرين عبد الوهاب في اليوم العالمي للمرأة: كل عام وأنت أجمل وأقوى

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وكتبت شيرين من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:‏كل سنة و كل ست قوية و مثابرة و صامدة، كل سنة وكل ست محققه حلمها،كل سنة والمرأة رمز الحياة فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة،كل يوم وأنت القوة والطموح،كل يوم وأنت الأمل والنجاح،كل يوم وانتِ المعلمة، كل يوم وأنت الخير والحب،كل يوم وكل عام وأنت أجمل وأقوي.

وكان قد علم صدى البلد من مصادر خاصة أن الفنانة شيرين عبد الوهاب وقعت مع المنتجة سارة الطباخ في سرية تامة، لتتولى إدارة أعمالها، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا خلال الأيام القليلة اللى جاية، وكان اول تعاول بينهما هو ظهور شيرين على مسرح برنامج الدوم فى الفترة الاخيرة.

وأكد المصدر الخاص أن شيرين والمنتجة سارة الطباخ سيطيران إلي الكويت خلال أيام تمهيدا لحفل شيرين المنتظر يوم 11 مارس المقبل.

وتولى إدارة أعمال شيرين أكثر من شخص على مدار مشوارها الفني.

وكان طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب حديث العامة فى الفترة اللى فاتت خاصة بعد تأكيد شيرين خبر انفصالها عنه، وقد ترددت أخبار خلال الفترة الأخيرة عن عودة شيرين لحسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب الكويت الفنانة شيرين عبد الوهاب برنامج صاحبة السعادة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب حسام حبيب وشيرين art entertainment

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على مسرح حفلها بالكويت.. شيرين عبد الوهاب تبكي وتستبدل السوارية بـ سويت شيرت.. فيديو

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