مدحت يوسف: تخطى برميل البترول الـ130 دولار يؤثر سلبا على الموازنة العامة لمصر

توقع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تستمر العقوبات والصراع بين القوى العظمى بين أمريكا وروسيا وأوروبا فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذه الأمور ترفع من أسعار البترول عالميا.

وأوضح مدحت يوسف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "بالخط العريض" المذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، يوم الجمعة، أن كلما كان هناك حالة توتر وحظر وغيره كلما كان هناك حالة توتر عالمية، متابعل أنه عندما يتخطى سعر خام برنت الـ130 دولار للبرميل، هذا يؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة المصرية.

وتابع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن موازنة الدولة سوف تتأثر كثيرا فى الفترة المقبلة نظرا لزيادة الأسعار، مستدركا أن استمرار حالة التوتر والحرب الجارية فى الفترة المقبلة، تعنى استمرار الزيادات السعرية وحالة التضخم عالميا.

وأكمل المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن العالم كله سيواجه حالة التضخم بسبب التوترات الحالية فى أوروبا بلا شك.

