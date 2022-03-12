شخصية انتحارية.. مجدي أحمد: فيلم قصة حياة سعاد حسني ينتظر لمسات بسيطة

تحدث المخرج مجدي أحمد، تفاصيل عن كواليس فيلم قصة حياة سعاد حسني، قائلا: “كاتب فيه 60 مشهد ومنتظر اللمسات البسيطة.. وبدأت فيلمها برحلتها إلى لندن”.

وأضاف “أحمد”، خلال حواره ببرنامج “نص الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه يشعر أحيانا كثيرة جدا أنها أنتحرت، وأحيانا حينما يقرأ كتاب أختها يشعر العكس، متابعا: “سعاد شخصية إنتحارية ومن الممكن أن تنتحر.. وأعتقد أنها حاولت مرة أو مرتين الإنتحار”.

وتابع أنه من الوارد إنتحار سعاد حسني، خاصة أن يوم إنتحارها كان يوم كئيب جدا فى لندن وكانت ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ، الوحيد الذي أحبته، معقبا: “بدأت الفيلم بأنها أول ما تصحي من النوم تسمع عبد الحليم”.

وأشار إلى أن حديث أختها عنها حديث مقنع جدا وغريب ومريب فى نفس الوقت، إلى جانب صديقها سمير صبري، الذي شككه فى موضوع الإنتحار.