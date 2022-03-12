أختي الفرفوشة.. مي سليم وميس حمدان يمرحان بفيديو عبر تيك توك

شاركت الفنانة مي سليم ، جمهورها بفيديو جديد نشرته من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي سليم ، برفقة شقيقتها الفنانة ميس حمدان وهما يمرحان علي ال تيك توك، وكتبت سليم معلقة من خلال الفيديو: أختى الفرفوشة.





يذكر أن آخر أعمال مى سليم حكاية “إعمل نفسك ميت” بطولة مي سليم، وميدو عادل، وحازم سمير، وحمد مهران، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج أحمد عبد العاطي.



يذكر أيضا أنه تم عرض الحكاية السادسة من المسلسل والتي جاءت بعنوان "وأنسى روحي وياك" بطولة الفنان محمد عز وميريهان حسين بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنجوم ومن المشاركين في الحكاية السادسة من المسلسل الفنان أيمن عزب والفنانة إيمان السيد والفنان الشاب كريم مغاوري والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطي وشركته آرت ميكرز.