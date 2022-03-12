نهلة الصعيدي: اكتشفنا مواهب كثيرة بين الوافدين ولذا فكرنا بإنشاء أكاديمية خاصة

كشفت الدكتورة نهلة الصعيدى رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ، عن مزايا إنشاء أكاديمية مواهب وقدرات للطلاب الوافدين .



وأضافت د. نهلة الصعيدى ، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه تم إكتشاف مواهب الطلبة وجاءت فكرة المسابقة بوجود عدد ضخم من المواهب المختلفة ، وتم تقديم طلب لفضيلة الإمام الأكبر بإنشاء أكاديمية مواهب وقدرات للطلاب الوافدين .



وأشارت نهلة الصعيدى ، إلى أنه جارى إنشاء الأكاديمية لتضم مواهب الطلبة ، لافتة إلى أن الطلبة يمتلكون مواهب ويحتاجون فقط لمن يوجههم ويثقل مواهبهم بوجود أساتذة متخصصون فى الأكاديمية .



وتابعت نهلة الصعيدى ، إلى أن معظم الطلبة الذين فازوا بمسابقة القرآن الكريم كانوا من خريجى مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن ، والتى تم إنشائها منذ عام، وولدت هذه المدرسة مؤسسة عملاقة، حيث ضمت أعضاء من لجنة مراجعة المصحف فى مجمع البحوث الإسلامية ، والتى لاقت إقبالا كبيرا من الطلاب فور إنشائها .