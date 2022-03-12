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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قناع قديم يصدم علماء الآثار.. ما القصة؟

صدى البلد

صُدم علماء الآثار بعد العثور على ما أطلقو عليه "قناع الموت" قديم من حضارة المايا داخل غرفة أحد المعبد في إحدى مدن المكسيك.


 

تقع مدينة "بالينكي" وسط غابة مورقة وأوراق شجر كثيفة في شريحة من جنوب المكسيك، هي ليست أكبر مدينة من مدن المايا بأي شكل من الأشكال ، ولكن تم وصفها بأنها واحدة من أكثر مدن المايا روعة.


 

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فقد تعتبر هندستها المعمارية والمنحوتات والمنحوتات المصاحبة لها من أفضل القطع الباقية من تاريخ المايا ، في منطقة ازدهرت فيهاالحضارة ذات يوم.


 

بالمقارنة مع مستوطنات المايا الأخرى في المكسيك ، كانت بالينكي متقدمة تقنيًا، فقد زود نظام القنوات المائية المتطور سكانها بمياه الينابيعالوفيرة وهي مجرد واحدة من المزايا العديدة للعيش هناك.


 

في القرن السابع الميلادي ، حكم المدينة الملك القوي "باكال الكبير"، كان لديه أحد أطول فترات حكم أي من ملوك المايا ، حيث تولى العرشعام 615 عن عمر يناهز 12 عامًا ، وحكم حتى وفاته عن عمر يناهز 80 عامًا.


 

أثناء وجوده في السلطة أشرف على بناء بعض المواقع المقدسة في بالينكي مثل القصر المركزي الضخم، ربما الأهم من ذلك ، أنه أمر ببناءمعبد النقوش الشهير الآن.


 

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تم استكشاف المعبد والأعمال التي قام بها علماء الآثار في وحولها خلال الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان ، "المواقع المقدسة: مايا".


 

في منتصف القرن العشرين ، اكتشف الباحثون بقايا من شأنها أن تعطي "نظرة ثاقبة جديدة" لما يعتقده شعب المايا عن الحياة الآخرة ،وفقًا لما قاله راوي الفيلم الوثائقي.


 

حفروا أرضية المعبد ، واكتشفوا ممر إلى غرفة عميقة داخل الهرم، وكان يحتوي على تابوت مغطى بغطاء حجري بداخله ، وضعت بقايا نخبةالمايا يرتدون "قناع الموت" من اليشم.


 

سرعان ما أكدت الكتابة الهيروغليفية على التابوت الحجري أن البقايا تخص الملك باكال ، الأمر الذي أثار دهشة الباحثين، هذا لأنه كانيعني أن المعبد كان يضم قبر الملك العظيم نفسه.


 

لاحظ الراوي أنه بينما هو مكان للدفن ، فهو أيضًا "يُقصد به مكان القيامة"، فعلى غطاء التابوت ، توضح الصور اعتقاد المايا المركزي بأنالكون يتكون من ثلاثة مستويات: الأرض ، والعالم السفلي ، والسماء.


 

مغادرة هذا العالم ، يخرج باسكال من العالم السفلي ويولد من جديد في الحياة الأبدية في السماء هذا ما اوضحته النقوش، وقال الراوي: "هذا هو جوهر ديانة المايا".

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