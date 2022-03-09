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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مركبة فضاء صينية ترصد أمورًا غريبة على سطح القمر

سطح القمر
سطح القمر

اتجهت المركبة الجوالة الصينية Yutu 2 إلى مسارها عبر البيئة القاسية لترصد الجانب البعيد من القمر، وقد تمكنت من اكتشاف العديد منالاكتشافات على سطح القمر.


 

الصور الجديدة التي أصدرتها Ourspace ، وهي قناة توعية للعلوم باللغة الصينية تابعة لإدارة الفضاء الوطنية الصينية ، ترصد رحلة المركبةالمتعرجة على سطح القمر.


 

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حققت المركبة الجوالة عددًا من الاكتشافات خلال مهمتها ، بما في ذلك المواد التي يُحتمل أن تكون من أسفل قشرة القمر والأشكال الزجاجيةالتي يُحتمل أن تكون ناتجة عن اصطدامات النيزك.


 

وقد توضح إحدى الصور منظرًا بانوراميًا لأحدث مسارات Yutu 2 ، ومركبة الهبوط Chang'e 4 من مسافة بعيدة، بحسب ما نشر موقع"سبيس".


 

هبطت Yutu 2 على الجانب البعيد من القمر في يناير 2019 فوق مركبة الهبوط Chang'e 4 ، مما جعل الزوجين أول مركبة فضائية تهبطوتعمل على نصف الكرة المخفي للقمر.


 

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منذ هبوط الثنائي ، سافر Yutu 2 الذي يعمل بالطاقة الشمسية والذي يبلغ وزنه 140 كيلوجرامًا تقريبًا، و1029 مترًا عبر فوهة فون كارمان، وفقًا لبيانات جديدة من نظام تطبيق Lunar Exploration Ground Application في الصين.


 


 

فيما اتجهت مركبة الفضاء Yutu 2 مؤخرًا إلى حافة فوهة بركان للتحقق من "كوخ غامض" تم رصده في الأفق والذي تبين أنه صخرة علىشكل أرنب.


 

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