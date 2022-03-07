عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفضل التكنولوجيا الحديثة.. عالم آثار يعيد الحياة لوجه امرأة من العصر الحجري

صدى البلد

باستخدام التكنولوجيا الحديثة ثلاثية الأبعاد ، أعاد عالم آثار وفنان سويدي إلى الحياة وجه امرأة عمرها 4000 عام من العصر الحجري.

تُظهر البقايا القديمة لامرأة عُثر عليها في غابات شمال شرق السويد اليوم أنها كانت قصيرة ، وعيناها منخفضتان وأنف مائل إلى الأعلى.

txt

ناسا تجدد طلبها لتحويل فضلات رواد الفضاء لـ طاقة

txt

لم يحضر العشاء.. زوجة غاضبة تطلق النار على زوجها في أماكن حساسة

وكان وجه المرأة مكتمل بأسنانها البارزة وأنفها غير المتماثل المائل للأعلى وعيناها المنخفضة والفك السفلي.

باستخدام جمجمة المرأة وهيكلها العظمي الكامل الذي تم اكتشافه قبل 100 عام جنبًا إلى جنب مع طفل يبلغ من العمر سبع سنوات فيغابات شمال شرق السويد، أعاد أوسكار نيلسون تكاثر يشبه الحياة للمرأة التي من المحتمل أن تجوب الغابات معها  مجموعة البدوالصيادين.

فيما يعتقد الباحثون أن أقدم الهياكل العظمية التي تم العثور عليها في السويد كانت أم وابنها، وكان طول المرأة أقل بقليل من 1.5 متر(خمسة أقدام)، وهي قصيرة حتى بالنسبة لوقتها ، وتوفيت عندما كانت تبلغ من العمر 30 عامًا لأسباب غير معروفة.

قال أوسكار نيلسون لصحيفة ناشيونال جيوجرافيك إن الحمض النووي عادةً ما يستخدم لتحديد السمات بدقة ، ولكن لم يكن هناك ما يكفيمن الحمض النووي من الجمجمة لتحديد السمات الجينية مثل لون العين ولون البشرة ، لذلك استخدم معرفته حول الفترة لتحديد أن المرأة  من المحتمل أن يكون بشرة فاتحة وشعر داكن.
 

txt

خطير ومقلق.. كويكب عملاق يقترب من الأرض اليوم

txt

اكتشاف تاريخي.. العثور على أكبر مخبأ فرعوني لمواد التحنيط في القاهرة

كما أعطته بنية عظام الجمجمة تلميحات عن شكل المرأة عندما كانت على قيد الحياة، وبصفته رائدًا في علم آثار إعادة الإعمار ، تم الاتصالبنيلسون للمشروع من قبل القيمين على متحف Västernorrlands من أجل معرض قادم.

وإنه يستخدم إعادة بناء مطبوعة ثلاثية الأبعاد للجمجمة ، وطين طبقات تمثل عضلات الوجه وسيليكون لون البشرة لإعادة تكوين الوجوه منذآلاف السنين.  في العشرين عامًا الماضية ، أعاد خلق وجوه 100 شخص من كبار السن، واستغرق الأمر أكثر من 350 ساعة لإكمال عملهالأخير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

ناسا تجدد طلبها لتحويل فضلات رواد الفضاء لـ طاقة

لم يحضر العشاء.. زوجة غاضبة تطلق النار على زوجها في أماكن حساسة

حقل طاقة وهرم..مهندس يعلن اكتشافه مدينة متكاملة تحت الماء في خليج المكسيك

خطير ومقلق.. كويكب عملاق يقترب من الأرض اليوم

اكتشاف تاريخي.. العثور على أكبر مخبأ فرعوني لمواد التحنيط في القاهرة

العثور على أكبر فوهة في الأرض تشكلت خلال 100 ألف عام

دراسة حديثة: كوب من الحليب يقاوم فيروس كورونا

مومياوات غامضة عمرها 100 عام تحير العلماء

ترشيحاتنا

نيوزيلندا تنضم إلى القافلة وتعلن عقوبات على روسيا

فضل صيام شعبان .. 22 كلمة قالها النبي عنه توجب اغتنامه

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 7- 3- 2022

سانا : الدفاع الجوي يتصدى لعدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

أوكرانيا تقيد صادرات القمح والذرة وزيت دوار الشمس إلى العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ