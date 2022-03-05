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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطير ومقلق.. كويكب عملاق يقترب من الأرض اليوم

صدى البلد

يشق كويكب عملاق طريقه نحو  كوكب الأرض وقد وصفته وكالة ناسا بأنه "يحتمل أن يكون خطيرًا".

فقد تتوقع وكالة الفضاء الأمريكية أن يصطدم  الكويكب الذي يشكل خطورة كبيرة على كوكبنا اليوم، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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وسيكون الـ كويكب العملاق على مسافة قريبة جدًا من الأرض، ويجب أن تكون قادرًا على مشاهدتها مباشرة.

يقال إن الكويكب 138971 (2001 CB21) يصل عرضه إلى 4265 قدمًا، وهذا يجعله أكبر بثلاث مرات من مبنى إمباير ستيت ، ولكن الخبر السار هو أنه ليس من المتوقع أن يضرب الأرض.

يجب أن يكون عشاق الفضاء قادرين على مشاهدة الكويكب وهو ينطلق بعيدًا عن الأرض بفضل مشروع التلسكوب الافتراضي 2.0.

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ويمكن أيضًا تتبع Asteroid 138971 (2001 CB21) تقريبًا في موقع ويب بحث قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة التابع لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا.

ناسا كويكب عملاق الفضاء

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