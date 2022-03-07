الصين تحلق نحو سطح القمر

تخطط الصين لـ إطلاق صاروخ فالكون بنسخته الأكبر والأحدث والطاقم من الجيل التالي للقيام بمهام إلى محطتها الفضائية على سطح القمر.

كما سيسمح الصاروخ الجديد بإطلاق قابل لإعادة الاستخدام لإرسال رواد فضاء أو شحنات إلى محطة الفضاء الصينية الجديدةTiangong ، في حين أن الإصدار الأكبر سيسمح للصين بإرسال طاقم اكبر في مهمات إلى القمر وفي الفضاء العميق.



وسيكون الصاروخ الجديد قادر أيضًا على حمل مركبة فضائية جديدة أكبر من شنتشو التي تستخدمها حاليًا إدارة الفضاء الوطنيةالصينية للبعثات المأهولة ، وفقًا لمؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) ، المسئول الفضائي الرئيسي في البلاد.

ومع ذلك ، فإن مرحلة الهبوط ستشمل "أجهزة هبوط مربوطة" وفقًا لما قاله وانج شياو جون ، رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركباتالإطلاق (CALT).

بدلاً من استخدام أرجل الهبوط ، ستحمل مرحلة الصاروخ الهابطة خطافات وسيتم تعليقها بواسطة أسلاك ضيقة.

لم تكشف CASC متى سيكون الصاروخ جاهزًا ، لكن الكتاب الأبيض الذي أصدرته الصين مؤخرًا حدد المهام الرئيسية للسنوات الخمسالمقبلة (2021-2025) ، والتي تضمنت الإطلاق الأول لمركبة الإطلاق الجديدة للطاقم.

تطلق الصين حاليًا مهامها المأهولة بصاروخ Long March 2F القابل للاستهلاك ، والذي يستخدم أيضًا مادة سامة وبالتالي خطيرةومكلفة لإدارة دافع مفرط النشاط.

وسيستخدم الصاروخ الجديد وقود الكيروسين المكرر RP-1 والأكسجين السائل، بناءً على المحركات التي تم تطويرها لصواريخ Long March 5 و 6 و 7 و 8 الجديدة في الصين.

سيأتي في نوعين مختلفين: نسخة من مرحلتين لإرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الصينيةونسخة من ثلاث مراحل مع معززين جانبيين لمهام الفضاء السحيق.