عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تلسكوب جديد يكشف أسرار مقبرة النظام الشمسي

صدى البلد

قد لا يكون بلوتو كوكبًا بعد الآن، لكن الكوكب القزم وجيرانه من الكتل الجليدية داخل حزمة "كايبر " او ما يعرف بـ مقبرة النظام الشمسي على وشك دخول دائرة الضوء فقد سيصبحون تحت انظار العلماء من خلال تلسكوب جيمس ويب الفضائي.


 

ستكون إحدى أولى بعثات تلسكوب جيمس ويب الفضائي هذا العام عبارة عن برنامج لدراسة بلوتو وبعض الآلاف من الأجرام السماويةالأخرى في حزام كايبر ، وهي منطقة من نظامنا الشمسي خارج مدار نبتون.


 

txt

ناسا تجدد طلبها لتحويل فضلات رواد الفضاء لـ طاقة

txt

لم يحضر العشاء.. زوجة غاضبة تطلق النار على زوجها في أماكن حساسة

وتُظهر هذه الأجسام ، المعروفة باسم أجسام حزام كايبر أو الأجسام العابرة لنبتون ، تنوعًا ملحوظًا من حيث اللون والشكل والحجموالتجمعات والنشاط الجيولوجي والجوي.


 

في حين أن العديد من المركبات الفضائية ، بما في ذلك مهمة نيو هورايزونز التابعة لوكالة ناسا ، قد تجاوزت هذه الأجسام وحاولت دراستها لم يتمكنوا من مراقبتها إلا لفترة قصيرة.


 

باستخدام كاميرات Webb الحساسة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء ، سيتمكن العلماء من دراسة تلك الاجسام على مدى فترة أطول.


 

قالت هايدي هاميل ، عالمة ويب متعددة التخصصات لرصد النظام الشمسي:"يأمل العلماء في تحليل البيانات للتعرف على السنوات التكوينية للنظام الشمسي".


 

فيما قال جوناثان لونين ، عالم الفلك في جامعة كورنيل وعالم ويب متعدد التخصصات: "هذه أشياء موجودة في مقبرة تكوين النظام الشمسي". وأشار إلى  أن هذه الأشياء من المحتمل أن تكون موجودة منذ مليارات السنين ويمكن أن تستمر لمليارات أخرى.


 

txt

اكتشاف تاريخي.. العثور على أكبر مخبأ فرعوني لمواد التحنيط في القاهرة

txt

العثور على أكبر فوهة في الأرض تشكلت خلال 100 ألف عام

سوف يدرس ويب أيضًا الأجسام المعروفة باسم القنطور ، وهي أجسام سابقة في حزام كايبر تم تغيير مداراتها بحيث يتم سحبها بالقرب من الشمس ، وتستقر في مكان ما بين كوكب المشتري ونبتون أحد هذه الأشياء هو قمر نبتون تريتون.


 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

شوقي:لا عودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم..وخطاب المصححين فُهم بشكل خاطئ

موضوعات متعلقة

ناسا تجدد طلبها لتحويل فضلات رواد الفضاء لـ طاقة

لم يحضر العشاء.. زوجة غاضبة تطلق النار على زوجها في أماكن حساسة

حقل طاقة وهرم..مهندس يعلن اكتشافه مدينة متكاملة تحت الماء في خليج المكسيك

خطير ومقلق.. كويكب عملاق يقترب من الأرض اليوم

اكتشاف تاريخي.. العثور على أكبر مخبأ فرعوني لمواد التحنيط في القاهرة

العثور على أكبر فوهة في الأرض تشكلت خلال 100 ألف عام

دراسة حديثة: كوب من الحليب يقاوم فيروس كورونا

مومياوات غامضة عمرها 100 عام تحير العلماء

ترشيحاتنا

مواجهة على الهواء بين نقيب الممثلين والضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة

بسبب التقلبات الجوية.. أمجد الحداد يعطي نصائح مهمة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

رسالة نارية من جوارديولا لـ ليفربول عقب اكتساح مانشستر يونايتد

الأرصاد: انخفاض الحرارة 15 درجة خلال ساعات الليل

إبراهيم سعيد: على شيكابالا الاعتزال بدلًا من أن تأتي من جماهير الزمالك

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع قياسي للعقود الأجلة للنفط الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ