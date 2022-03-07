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رئيس التحرير
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منوعات

أبهرت العالم.. اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر

صدى البلد

قدمت مصر القديمة المزيد من اللمحات عن ماضيها عندما اكتشف الباحثون مجموعة ضخمة من المقابر، فأكثر من 100 عام من أعمال التنقيب ولا يزال يتم العثور على جحافل من الكنوز والمقابر.


 

ومع كل اكتشاف يتم الوصول إليه تزداد قيمة الحضارة المصرية القديمة في اعين الغرب، ويحتفون بهذه الاكتشافات، من خلال توثيقه، فعلي ىسبيل المثال تناقش قناة سميثسونيان فيلمها الوثائقي ، "صائدو القبور" أسرار من حياة الفراعنة.


 

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تابع طاقم الكاميرا علماء الآثار عندما اكتشفوا مجموعة من التماثيل والآثار الأخرى عام ٢٠٢٠، حيث تم العثور على "كنوز ثمينة" ، يعتقد أن العديد منها يعود إلى 2500 عام ، بين المقابر وأثبتت أن تلك المدفونين هناك كانت "قطعًا أعلى من المتوسط" للمصريين في ذلك الوقت.


 

وكان من ضمنهم قطعة واحدة ، وهي تعويذة يعتقد أنها تحمي أرواح الموتى ، كان لها وجه مذهّب محفوظ تمامًا، بحسب ما نشرتصحيفة"ديلي إكسبريس" البريطانية


 

كان من الممكن أن تُدفن التماثيل إلى جانب الموتى كتذكارات ورموز لحسن الحظ في رحلتهم إلى الحياة الآخرة.  وأشار الراوي: "هذه الكنوز الباهظة الثمن تكشف كيف بدأ المصريون الأثرياء في دفن موتاهم يتغير خلال الفترة المتأخرة - فقد أصبحت تجارية أكثر."


 

فيما كان المصريون القدماء قلقون للغاية بشأن العبور إلى الحياة التالية، ولقد قرأوا كتاب الموتى بجد للحصول على نصائح وإرشادات حول الأشياء التي يمكنهم فعلها للمتوفين مؤخرًا.


 

وقال مدير الموقع الدكتور محمد يوسف في الفيلم الوثائقي: "إن عملية التحنيط والدفن أمر ديني رقم واحد ولكنه عمل تجاري رقم اثنينأيضًا، والكثير من الناس تعاملوا مع هذه العملية"

واكمل: "النجارون ، الناس في السوق ، الأشخاص الذين يصنعون التماثيل ، الكهنة ، الحراس ، الأشخاص الذين يعتنون بعملية التحنيط نفسها، كل هذا عمل".


 


 

وعلى أمل العثور على المزيد من الآثار ، توغل الفريق في غرفة الدفن وسرعان ما عثر على توابيت مكدسة فوق توابيت ، موضوعة في كل مكان متاح تحت الأرض.


 

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ما بدأ بتابوت واحد أصبح قبرًا ضخمًا به أكثر من 100 تابوت متناثرة في جميع أنحاء المنطقة، وقالت كاتارينا ستوفيساند ، عالمة المصريات، إن "دفن كل هؤلاء الأشخاص يتطلب عملية مكثفة."


 

ومن هذا الاكتشاف الضخم استنتج العلماء ان سقارة كانت هي مركز صناعة التوابيت الضخمة والمقابر لكسب المال.


 

وأشار العلماء"نحن نعلم أن لديهم موظفين لبيع مساحة في مقبرة أو مقابر، نحن نعلم أنهم كانوا يبيعون التحنيط ، ونعلم أنه كان هناك قساوسة يشاركون خلال الطقوس - كل هذا يكلف الكثير من المال."


 

سرعان ما تم إنشاء المقبرة الضخمة باعتبارها أكبر تجمع للتوابيت المكتشفة على الإطلاق في مصر، أكبر بثلاث مرات من أي شيء تم العثور عليه سابقًا.

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