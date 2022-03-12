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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

علماء الفلك يعثرون على الكوكب الـ ١٠ في النظام الشمسي

صدى البلد

اكتشف علماء الفلك جسمًا في نظامنا الشمسي أكبر من بلوتو، يطلق العلماء عليه الكوكب العاشر ، ولكن هذا الاكتشاف مازال حوله الكثير من الاحتمالات والشبهات بين علماء الفلك.

 

يقول علماء فلك آخرون إنه إذا كان كوكبًا ، فهو ليس رقم 10، ويمكن لمحبي الفلك الهواة مراقبة كوكب 2003 UB313

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 إنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على جسم بهذا الحجم في نظامنا الشمسي منذ اكتشاف بلوتو قبل 75 عامًا.

جاء هذا الإعلان ، الذي أدلى به مايك براون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ، بعد ساعات فقط من الكشف عن جسم آخر جديد، وهو أصغرقليلاً من بلوتو ، ويعتبر هذا اليوم محير للغاية لعلماء الفلك ووسائل الإعلام.
 

الجسم الجديد المسمى مؤقتًا 2003 UB313 ، يبعد حوالي ثلاثة أضعاف عن الشمس مثل بلوتو، بحسب ما نشر موقع "سبيس".

قال براون ، أستاذ علم الفلك الكوكبي: "إنه بالتأكيد أكبر من بلوتو".  وقال براون للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف تديره ناسا مساء الجمعةإن الجسم مستدير وقد يصل حجمه إلى ضعف حجم بلوتو.
 

أفضل تقدير له هو أنه يبلغ عرضه 2100 ميل ، أي حوالي 1-1 / 2 ضعف قطر بلوتو، ويميل الجسم بمقدار 45 درجة إلى المستوى الرئيسيللنظام الشمسي ، حيث تدور معظم الكواكب الأخرى.  لهذا السبب استعصت على الاكتشاف: لم يكن أحد يبحث هناك حتى الآن ، كما قالبراون. 

يرى بعض علماء الفلك أنه كائن في حزام كايبر وليس كوكبًا.  حزام كايبر هو منطقة من الأجسام المجمدة خارج نبتون.

 

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كما يطلق العديد من علماء الفلك على بلوتو جسم حزام كويبر، لقد جادل براون نفسه في الماضي من أجل خفض مرتبة بلوتو من حالةالكوكب ، بسبب حجمه الصغير ومداره غريب الأطوار والميل.  لكنه اليوم قام بملاحظة مختلفة.
 

وقال براون في مؤتمر عبر الهاتف "بلوتو كان كوكبًا لفترة طويلة لدرجة أن العالم يشعر بالراحة تجاه ذلك"، وأضاف:"يبدو لي امتدادًا منطقيًا أن أيشيء أكبر من بلوتو وأبعد منه هو كوكب."

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