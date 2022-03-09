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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أقدم من الأهرامات .. اكتشاف أول مدينة في العالم

تل براك
تل براك

اكتشف علماء الآثار أول مدينة في العالم داخل الشرق الأوسط عرفت باسم «تل براك” وهي أقدم بحوالي 4000 عام من الأهرامات الثلاثة، وبدا ذلك في صور الأقمار الصناعية القديمة.

كان برنامج CORONA عبارة عن سلسلة من أقمار التجسس الأمريكية المستخدمة في المراقبة الفوتوغرافية للاتحاد السوفيتي والصين ومناطق أخرى بدءًا من أواخر الخمسينيات وتنتهي في أوائل السبعينيات.
 

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وقد تم تصنيفها رسميًا على أنها سرية للغاية حتى أوائل التسعينيات ، مع رفع السرية عن بعض الصور التي تم التقاطها بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس بيل كلينتون في عام 1995.


 ومنذ ذلك الحين أصبحت الصور التي رفعت عنها السرية مصدر جذب للعلماء وعلماء الآثار والأنثروبولوجيا..  تستضيف هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أكثر من 860.000 صورة لسطح الأرض تعود إلى الفترة من 1960 حتى 1972.

 

قضى عالم الأنثروبولوجيا الدكتور جيسي كاسانا عدة سنوات في دراسة تلك الصور  للشرق الأوسط، كما تم استكشافها في الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان "حياة الأرض: عصر البشر".

 

وكانت الصور التي شاهدها الدكتور كاسانا لا تقدر بثمن لأنه قبل 50 عامًا ، عندما تم التقاط الصور ، كان الريف في الشرق الأوسط أقل تصنيعًا، فيما قال الدكتور كاسانا: "لقد تمكنا من توثيق ما يقرب من 10.000 موقع أثري لم يكن معروفًا من قبل ، ولم يوثق أحد على مدى 150 عامًا من عمل علماء الآثار في الشرق الأوسط".

 

وكشفت الصور في عام 2007 عن أول مدينة في العالم، و هي أقدم بحوالي 4000 عام من الأهرامات المصرية القديمة ، ويطلق عليها اسم تل براك.
 

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بعد أن بدأت كمستوطنة صغيرة في الألفية السابعة قبل الميلاد ، تطورت تل براك خلال الألفية الرابعة قبل الميلاد لتصبح واحدة من أكبر المدن في أعالي بلاد ما بين النهرين والتي تضم أجزاء من شمال غرب العراق وشمال شرق سوريا وجنوب شرق تركيا.

ظهرت مستوطنة صغيرة لأول مرة في الموقع حوالي 6500 قبل الميلاد ، مع وجود فخار في الموقع يعود تاريخه إلى ذلك الحين.

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