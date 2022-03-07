عاجل
حكيم يشارك جمهوره بـ صورة له من سويسرا .. شاهد عمرو درويش: نسبة العاملين في قطاع الاقتصاد المعرفي أكثر من التقليدي زيادة التمكين الاقتصادي للشباب أبرز النتائج .. كل ما تريد معرفته عن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية|فيديو في 5 محافظات.. التضامن: مشروع جديد لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية.. فيديو للحصول على منحة الدبلومة في المرحلة الجامعية الأولى وبرامج للماجستير وبرامج للدكتوراه من حكومة موريشيوس.. قدم عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من السوق أم المعمل؟.. بعد عامين العلماء يحسمون الجدل حول نشأة كورونا

صدى البلد

وجد فريق دولي من العلماء، أدلة دامغة تشير إلى أن سوق المأكولات البحرية في ووهان هو أصل تفشي فيروس كورونا "كوفيد-١٩".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر الباحثون ورقتان موسعتان تقدمان أقوى دليل حتى الآن على أن جائحة كوفيد-١٩ نشأ في المأكولات البحرية والحيوانات الأخرى في سوق في ووهان ، الصين.
 

txt

ناسا تجدد طلبها لتحويل فضلات رواد الفضاء لـ طاقة

txt

لم يحضر العشاء.. زوجة غاضبة تطلق النار على زوجها في أماكن حساسة

وظلت أصول فيروس كورونا لغزا لأكثر من عامين ، حيث بدأ تفشي الفيروس لأول مرة في ووهان في نوفمبر 2019، بحسب ما نشرتصحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية.

ومنذ ذلك الحين ، تسبب في انتشار جائحة عالمي وضع معظم البلدان في جميع أنحاء العالم على الأقل في شكل من أشكال الإغلاق لأشهرمتتالية.

كانت النظرية الأكثر انتشارًا في البداية هي السلالة التي قفزت من الحيوانات إلى البشر من سوق المأكولات البحرية.

ومع ذلك، اقترح العديد من السياسيين وحتى بعض العلماء في وقت لاحق أن السلالة الأصلية قد تكون نتيجة لتسريب من معهد ووهان لعلمالفيروسات ، الذي يجري أبحاثًا على فيروسات كورونا.

خلص فريق من العلماء الآن إلى أن الفيروس على الأرجح قفز من حيوان بري محبوس في قفص إلى الناس في سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة ، حيث بدأ تفشي المرض لأول مرة.
 

txt

حقل طاقة وهرم..مهندس يعلن اكتشافه مدينة متكاملة تحت الماء في خليج المكسيك

txt

خطير ومقلق.. كويكب عملاق يقترب من الأرض اليوم

ووصف العلماء الذين لم يشاركوا في الدراسة الورقة بأنها "ضربة لنظرية تسرب المختبر" ووصفوا البيانات بأنها "مقنعة للغاية".

يقول هؤلاء العلماء إن البيانات الآن "تقلب الموازين" لصالح منشأ سوق المأكولات البحرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

ناسا تجدد طلبها لتحويل فضلات رواد الفضاء لـ طاقة

لم يحضر العشاء.. زوجة غاضبة تطلق النار على زوجها في أماكن حساسة

حقل طاقة وهرم..مهندس يعلن اكتشافه مدينة متكاملة تحت الماء في خليج المكسيك

خطير ومقلق.. كويكب عملاق يقترب من الأرض اليوم

اكتشاف تاريخي.. العثور على أكبر مخبأ فرعوني لمواد التحنيط في القاهرة

العثور على أكبر فوهة في الأرض تشكلت خلال 100 ألف عام

دراسة حديثة: كوب من الحليب يقاوم فيروس كورونا

مومياوات غامضة عمرها 100 عام تحير العلماء

ترشيحاتنا

كمبوند 5 نجوم| الخيالة مدينة سكنية متكاملة تنقذ أهالى عشوائيات مصر القديمة.. فيديو وصور

الصين تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

"راجعين ياهوا" .. جلا هشام تكشف آخر أعمالها في الموسم الدرامي الرمضاني

2000 دولار للأونصة.. ارتفاع قياسي جديد لسعر الذهب العالمي

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 7-3-2022

من السوق أم المعمل؟.. بعد عامين العلماء يحسمون الجدل حول نشأة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ