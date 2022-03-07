من السوق أم المعمل؟.. بعد عامين العلماء يحسمون الجدل حول نشأة كورونا

وجد فريق دولي من العلماء، أدلة دامغة تشير إلى أن سوق المأكولات البحرية في ووهان هو أصل تفشي فيروس كورونا "كوفيد-١٩".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر الباحثون ورقتان موسعتان تقدمان أقوى دليل حتى الآن على أن جائحة كوفيد-١٩ نشأ في المأكولات البحرية والحيوانات الأخرى في سوق في ووهان ، الصين.



وظلت أصول فيروس كورونا لغزا لأكثر من عامين ، حيث بدأ تفشي الفيروس لأول مرة في ووهان في نوفمبر 2019، بحسب ما نشرتصحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية.

ومنذ ذلك الحين ، تسبب في انتشار جائحة عالمي وضع معظم البلدان في جميع أنحاء العالم على الأقل في شكل من أشكال الإغلاق لأشهرمتتالية.

كانت النظرية الأكثر انتشارًا في البداية هي السلالة التي قفزت من الحيوانات إلى البشر من سوق المأكولات البحرية.

ومع ذلك، اقترح العديد من السياسيين وحتى بعض العلماء في وقت لاحق أن السلالة الأصلية قد تكون نتيجة لتسريب من معهد ووهان لعلمالفيروسات ، الذي يجري أبحاثًا على فيروسات كورونا.

خلص فريق من العلماء الآن إلى أن الفيروس على الأرجح قفز من حيوان بري محبوس في قفص إلى الناس في سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة ، حيث بدأ تفشي المرض لأول مرة.



ووصف العلماء الذين لم يشاركوا في الدراسة الورقة بأنها "ضربة لنظرية تسرب المختبر" ووصفوا البيانات بأنها "مقنعة للغاية".

يقول هؤلاء العلماء إن البيانات الآن "تقلب الموازين" لصالح منشأ سوق المأكولات البحرية.