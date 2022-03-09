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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد على نشأة المملكة.. حي الطريف بالسعودية 3 قرون من التراث.. تفاصيل

حي الطريف
حي الطريف

وطأت أقدام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جولته التفقدية أرض أقدم الأحياء السعودية والتي تعد على رأس الأحياء التراثية بالمملكة العربية السعودية، ومع جولة الرئيس نقدم لكم جولة في أرجاء الحي منذ بدايته وأهميته.

موقع حي الطريف المميز

في قلب شبه الجزيرة العربية يقع حي الطريف وتحديدًا في منطقة الدرعية ويحيطه وادي حنيفة، وقد أدرجت اليونسكو هذا الحي ضمن قائمة التراث العالمي.

وما يميز هذا الحي تراثيًا هو وجود قلاع شاهقة ومساحاته  الواسعة التي تتسم بالبساطة والجمال، كما أنه يُعد محطة معمارية هامة في تاريخ المملكة العربية السعودية، فهو يضم مباني أثرية وشعبية.

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أهمية حي الطريف

وتأتي أهميته منذ تأسيس دولة السعودية الأولى كونه واحدًا من أهم المواقع السياسية والجغرافية، كما كان شاهدًا على لحظات المملكة مع بداية نشأتها، ويعتبر لـ حي الطريف مكانة مميزة امتدت لأكثر من 3 قرون.

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علامات مميزة في حي الطريف

داخل حي الطريف يوجد قصر سلوى وهو القصر الذي كان يتم فيه إدارة شئون السلطة للمملكة ومقر ملكيًا لملوك المملكة العربية السعودية في القرون السابقة، لذلك هو مُعلم أثري هام.

وبجوار القصر يوجد قصر سعد بن سعود بن ناصر بن سعود وقصر الضيافة، والمتاحف الأربعة في صحن قصر سلوى والتي تشمل متحف الدرعية والمتحف العسكري ومتحف الجواد العربي ومتحف الحياة اليومية السعودية والتي تشتمل على مجموعة كبيرة من المقتنيات التي تدل عراقة المنطقة والفترة التي فيها تم تأسيس الدولة السعودية الأولى.
 

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