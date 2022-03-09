أطعمة محرمة على سفرة الملكة إليزابيث وعائلتها.. تفاصيل

تحظى العائلات الملكية بطاولات طعام طويلة تضم اطباقها كل ما لذ وطاب من أنواع الطعام المختلفة ولكن قائمة طعام العائلة الملكيةالبريطانية لا يمكن ان تضم عددًا من الأصناف والمكونات.





فقد هناك تقارير منذ فترة طويلة عن "القواعد" المتعلقة بالطعام الملكي ، ويبدو أن بعض المواد الغذائية قد تم إبعادها عن القائمة الملكيةتمامًا.





عندما يكون أفراد العائلة المالكة في الخارج ، سواء في داخل البلاد أو في الخارج في جولات ملكية ، يجب أن يكونوا في أفضل حالاتهم.





لذلك يبدو أن العائلة المالكة تتجنب المحار عند تناول الطعام ، لأنها قد تحمل خطر الإصابة بالمرض في بعض الحالات.









قال كبير الخدم الملكي وخبير آداب السلوك ، جرانت هارولد ، لـ صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية : "عند تناول الطعام ، يتعين على العائلةالمالكة توخي الحذر مع المحار بسبب تسمم الناتج عنه".









بصرف النظر عن المحار ، أشارت العديد من التقارير على مر السنين إلى وجود أطعمة أخرى تميل العائلة المالكة إلى الابتعاد عنها.





يقال إن الملكة تكره البصل والثوم ، لذلك يُعتقد أن هذه العناصر خارج المائدة أيضًا، ويبدو أن كاميلا ، دوقة كورنوال ، أكدت ذلك عندماظهرت على برنامج MasterChef Australia ، وسُئلت عما لا يأكله أفراد العائلة المالكة.





تمت إزالة فطائر فوا جرا أيضًا من القائمة الملكية من قبل الأمير تشارلز منذ عدة سنوات بسبب مخاوف تتعلق بالحيوان.





وهي فطائر فوا جرا ، يتم طهيها من كبد الأوز والبط بالقوة المنتفخة بشدة، وقال أندرو فاركوهارسون ، نائب رئيس الأسرة في كلارنسهاوس ، لصحيفة ديلي ميل في عام 2008: "لدى أمير ويلز سياسة تقضي بعدم شراء طهاة فوا جرا".





ما تأكله الملكة وأفراد العائلة المالكة الآخرون بالضبط في حياتهم اليومية ليس معروفًا ، ولكن يقال إن الملكة تختار أطباق بسيطة ، مثلالأسماك والخضروات.