سيراميكا كليوباترا يواجه الاتحاد السكندري في بطولة كأس مصر

يواجه نادي سيراميكا كليوباترا، منافسه الاتحاد السكندري، اليوم في تمام الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ ٣٢ لبطولة كأس مصر.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من بطولة كأس مصر بطوح تحقيق اللقب .

قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري



حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - خالد صبحي - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - سيف تقا - مصعب البطاط - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد إبراهيم - كوامي بونسو - وينفول كوبينا - إيفانز منساه - محمد حسن - محمد توني - محمود نبيل - شريف دابو - مصطفى ميسي - مصطفى بهاء

خط الهجوم : باسم مرسي - شادي حسين