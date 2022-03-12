صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

أحرز فريق صن داونز الهدف الأول في شباك الأهلي في المباراة التي تقام على ملعب سوكر سيتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف من ركلة ركنية حولها شالولايل بقدمه في شباك الشناوي في الدقيقة 22.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي -محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل صن داونز:

حراسة المرمى: كينيدي مويني

الدفاع: ليل لاكاي - روشين دي ريك– بريان أونيانجو - خوليسو مودو

الوسط: ثيمبا زواني – ثابيلو مورينا - أنديلي جالي – موثيبو مفالا – هاشيم دومينجو

الهجوم: بيتر شالوليلي

ترتيب مجموعة الأهلي:

1- صن داونز : 7 نقاط

2- الأهلي : 4 نقاط

3- الهلال : 4 نقاط

4- المريخ : 4 نقاط