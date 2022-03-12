كلوب عن إصابة محمد صلاح: اللاعب يعتقد أنها ليست خطيرة لكننا سنرى

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمد صلاح في المباراة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة:"سوف نرى، صلاح يعتقد أنها ليست خطيرة للغاية لكننا سنرى."

وأضاف:" يعتقد أنه أُصيب عندما حاول ضرب الكرة وتم صده في إحدى الهجمات، لقد امتدت القدم بشكل طفيف."

وزاد:" لكن يمكنك أن ترى عندما يجلس محمد صلاح ، هناك شيء ليس صحيحًا بنسبة 100 في المائة، سنرى."

وفي الدقيقة 64، جلس محمد صلاح على أرضية الملعب دون تدخل من لاعبي برايتون، ليقوم الطاقم الطبي لفحصه، بعد أن عانى من انزعاجات، ليقرر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول استبداله بزميله البرتغالي ديوجو جوتا.

وفور استبداله توجه محمد صلاح للنفق المؤدي لغرف تغيير الملابس، كما أنه أهدى أحد مشجعي برايتون قميصه.

ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوعين من مواجهة منتخب مصر لنظيره السنغالي في الدور النهائي لتصفيات قارة أفريقيا، المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان محمد صلاح سجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك برايتون في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده من الأهداف لـ 20 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي.