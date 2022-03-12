بحضور أدباء ومثقفي الإسماعيلية.. تفاصيل مناقشة رواية "تاريخ آخر للحزن"

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، مناقشة رواية "تاريخ آخر للحزن" للروائي أحمد صبري بنادي الأدب.

وقدمت الناقدة الدكتورة هويدا صالح، قراءة في الرواية وشارك بالمناقشة الكاتب والروائي سعيد نوح، والشاعر سمير الأمير، بحضور الدكتور أحمد صقر.

كما شارك من شعراء ومثقفي الإسماعيلية كل من الروائى عبدالحميد البسيونى، الشاعر عبده المصرى، الشاعر مدحت منير، الشاعر الدكتور حمدى سليمان، الروائية الدكتورة صفية فرجانى، الشاعر أحمد عليوة، بحضور الدكتورة إنتصار علي.

وتنوعت المناقشات حول أهمية الرواية وما قدمته من عالم القرية الذى لم تقدمه بشكل حقيقى فى الروايات القديمة والتى تحول بعضها إلى أفلام روائية وإستطاع الكاتب أن ينتصر للطبقة الهامشية فى الريف المصرى ويقدم إنتصاراتها وإنكسراتها والعلاقة بين المواطن البسيط والسلطة بداية من الإستعمار الإنجليزى والملكية حتى قيام ثورة 1952 وما بعدها.

وتسائل الكاتب والروائى سعيد نوح، حول ماهية الكتابة؟ ولماذا نكتب؟ ولمن؟ حيث يعانى الكاتب منذ بداية مشروعه وحتى الطباعة ثم لم يجد مردوداً حقيقيا لما يكتبه وخاصة إذا كانت كتابة جادة وسط الألاف من العنوانين السطحية والساذجة ورغم ذلك يستمر ويكتب ويقدم أكثر من عمل بنفس القيمة وجماليات الإبداع لذا فهى رسالة الكاتب الحقيقى يرى أنه صاحب رسالة ورسالة حقيقية ولذلك لابد من الإحتفاء بالكتابة المختلفة والواعية كما نفعل الآن مع رواية مهمة لكاتب كبير ومتميز وهو المبدع أحمد صبرى أبو الفتوح وتاريخ أخر للحزن.

وأكد الكاتب أحمد صبرى أبو الفتوح، في مستهل الندوة، أنه لأول مرة يسمع نقدًا مختلفًا عن روايته من الدكتورة هويدا صالح، مضيفًا أنه سيقوم بإهداء رواياته جميعها إلى نادي الأدب وذلك لما لمسه من محبة للإبداع ومناقشة راقية وواعية لمبدعي الإسماعيلية.