تشكيل مانشيستر يونايتد ضد توتنهام.. عودة رونالدو وهاري كين يقود هجوم السبيرز

أعلن رالف رانجنيك وأنطونيو كونتي تشكيلي مانشستر يونايتد وتوتنام لمواجهة الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: أليكس تيليس - رافائيل فاران - هاري ماجواير - ديوجو دالوت
خط الوسط: نيماينا ماتيتش - فريد - بول بوجبا
خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - جادون سانشو
وجاء تشكيل توتنام كالتالي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: سيرجو ريجيلون - بن ديفيز -إيريك داير - كريستيان روميرو - مات دوهيرتي
خط الوسط: إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور
خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - هاري كين - سون هيونج مين
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة.
فيما يحتل توتنهام المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.