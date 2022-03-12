"الديهي" لأعضاء الكونجرس الأمريكي: "دروسكم الخصوصية مرفوضة"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك رسالة من 15 عضوا بالكونجرس الأمريكي يخاطبون مجلس حقوق الإنسان في جنيف لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر والرصد والإبلاغ بشأن مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، لأعضاء الكونجرس الأمريكي،: أننا لن نقبل منكم ومن غيركم أي دروس خصوصية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، معقبًا: "دروسكم مرفوضة انتبهوا وتابعوا حقوق الإنسان في بلدكم نحن في غنا عن نصائحكم".

على جانب آخر أوضح، أن هناك صحيفة أمريكية أعلنت رفض مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة لمنع بيع الطائرات العسكرية لمصر، مؤكدًا أن هناك تفهما أمريكيا جارفا.

