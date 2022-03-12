التنمية المحلية : معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين |فيديو

للتصدي للتجار الجشعين..

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنهم يعملون على إحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة محاولات رفع الأسعار، فضلاً عن تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالأسواق.

وأوضح “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": “اللواء محمود شعراوي وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق والتصدي للتجار الجشعين”.

وأشار إلى أنهم سيعملون على زيادة حملات التوعية حتى لا يقع المواطنون فريسة لاستغلال الوسطاء، بالإضافة إلي التوسع في تنفيذ عدد أكبر من المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.