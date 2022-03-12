عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس الدولة: عقد مقابلات شخصية للمتخلفين عن التقديم لشغل الوظائف

مقابلات مجلس الدولة
مقابلات مجلس الدولة

قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن المجلس سيعقد لجانا لاحقة لعقد مقابلات مع الخريجين والخريجات، الذين تقدموا لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي دفعة 2021، وتغيبوا لظروف قهرية.

وأكد على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين والخريجات دون تفرقة، لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي دفعة 2021، مشيرا أنه سيتم الاختيار بمعايير موضوعية منضبطة، وأن المجلس سيُراعى ظروف المُجندين والمرضى والمُسافرين للخارج وستتم مقابلتهم في ميعاد لاحق حسب ظروفهم.

جاء ذلك في تصريح بالتزامن مع بدء إجراءات المُقابــلات الشخصية للمتقدمين لإعلان مجلس الدولة رقــم 1 لسنة 2022 من خريجي وخريجات كُليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 والتي يباشرها المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة برئاسة   المستشار محمد محمود حسام الدين.

بدوره، أكد المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، أن الخريجات لهن فرصة متكافئة مع الخريجين والعبرة باستيفاء الشروط والأفضلية دائماً للأعلى في التقدير.

يذكر أن مجلس الدولة أعلن عن قبول طلبات التعيين دفعة 2021 للذكور والإناث لأول مرة في تاريخ المجلس،  تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس مجلس الدولة مقابلات مع الخريجين شغل وظيفة مندوب مساعد وظيفة مندوب مساعد مندوب مساعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وفاة المخرج إبراهيم الكردي والعزاء غدا

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

الأرصاد: طقس شهر رمضان جيد والرطوبة منخفضة

موضوعات متعلقة

القضاء الإداري: أولي جلسات دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك 14 أبريل

للتعين كقاضيات.. شاهد لأول مرة الإناث فى مقابلات شخصية بمجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة: نحرص على تكافؤ الفرص في قبول الخريجين الجدد.. صور

الفتوى والتشريع: محظور ترخيص مخازن الأدوية داخل القرى

لماذا ألزمت المحكمة نقيب العلاج الطبيعي بإجراء انتخابات

اليوم.. محاكمة 22 إخوانيًا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر

انتصارا للمرأة بحكم نهائي مُلزم لرؤساء الجامعات.. الإناث تستحق كالرجل مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة.. القضاء الإدارى يشترط جلوس السيدات كرسى الأستاذية 10 سنوات

فتوى قضائية تكشف اشتراطات منح تراخيص المباني والمنشآت

ترشيحاتنا

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

الطقس متقلب.. الأرصاد: درجات الحراة تبدأ في الارتفاع بعد 10 أيام.. فيديو

التنمية المحلية : معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين |فيديو

مجلس الدولة: عقد مقابلات شخصية للمتخلفين عن التقديم لشغل الوظائف

هاتريك رونالدو.. مانشستر يونايتد يهزم توتنهام 3-2 في مباراة مثيرة

بشكل رقمي.. الكشف عن أسرار لوحة الموناليزا في معرض رقمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

نيفين مندور: دخلت التمثيل بالصدفة عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ