جامعة حلوان: نحرص على رفع وعي الباحثين بما يخدم الخطة البحثية

يطلق مركز دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان العديد من الخدمات التي يقدمها للباحثين، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

وصرح الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي بحلوان أن الجامعة دائما تحرص على رفع الوعي للباحثين بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، البحث العلمي والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه قد أصبح البحث العلمي الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره إذ أن هناك علاقة قوية بين الإنتاج البحثي وتنمية المجتمع، وأصبحت كل الدول تكرس اهتمامها لخدمة العلم وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مجتمع معرفي قائم على البحث والتطوير.

وقد أطلق المركز مؤخرا فعاليات ورشة عمل بعنوان «طرق جمع البيانات والاستبيانات» والتي نظمها مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، وهي مخصصة للباحثين المهتمين بالبحث العلمي، وعقدت الورشة برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.