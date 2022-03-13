حبس عاطل تخصص في السرقة من داخل السيارات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب المغافلة بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال المباحث لغز العديد من بلاغات السرقة بعد ضبط عاطل تخصص فى السرقة من داخل السيارات بالقاهرة بإسلوب المغافلة

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة مفادها قيام (أحد الأشخاص) بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية .

إنتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه (مقيم بالفيوم وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة ، له معلومات جنائية) وبحوزته (حقيبة بداخلها حامل كاميرا متحرك - جهاز "لاب توب" - هاتف محمول - مبلغ مالى) وجميعهم مجهولين المصدر .

بمناقشته عن مصدر المضبوطات بحوزته إعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص بإسلوب"المغافلة"

كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال السرقة من داخل السيارات بإسلوب "المغافلة" وأقر بإرتكابه عدد (2) واقعة سرقة بذات الإسلوب

وتم بإرشاده ضبط جهاز "لاب توب" وهاتف محمول ، ومبلغ مالى من متحصلات تلك الوقائع وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.